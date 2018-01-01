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    Конкурент Зінченка у «Манчестер Сіті» відновився після травми

    Філ Фоден - конкурент 21-річного українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника
    Футболісти «Манчестер Сіті» Давід Сільва, Габріель Жезус і Лерой Сане не приймуть участь в суботній зустрічі з «Лестер Сіті». На передматчевій прес-конференції головний тренер «містян» Жузепе Гвардіола підтвердив, що Джон Стоунз і Філ Фоден готові взяти участь в суботньому матчі проти «Лестер Сіті».
    • Сьогодні, 10:45
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    Філ Фоден. Фото: ФК Манчестер Сіті
    Філ Фоден. Фото: ФК Манчестер Сіті

    Філ Фоден - конкурент 21-річного українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника

    Футболісти «Манчестер Сіті» Давід Сільва, Габріель Жезус і Лерой Сане не приймуть участь в суботній зустрічі з «Лестер Сіті».

    На передматчевій прес-конференції головний тренер «містян» Жузепе Гвардіола підтвердив, що Джон Стоунз і Філ Фоден готові взяти участь в суботньому матчі проти «Лестер Сіті».

    Минулого тижня Гвардіола запросив всього шість запасних на зустріч з «Бернлі», але повернення Стоунза і Фодена дасть тренеру можливість вибрати 18 гравців на наступний матч.

    «Сане і Сільва не гратимуть в цю суботу, Фоден і Стоунз відновилися і готові до матчу. На наступний матч ми представимо повний склад з 18 гравців, я радий цьому», - заявив він.

    «Не думаю, що Сане зможе виступити у вівторок, але він відчуває себе набагато краще і починає тренуватися потроху. Габріел Жезус скоро буде в строю - через пару тижнів він зможе грати», - зазначив Гвардіола.

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