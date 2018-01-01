Конкурент Зінченка у «Манчестер Сіті» відновився після травми

Філ Фоден - конкурент 21-річного українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника

Футболісти «Манчестер Сіті» Давід Сільва, Габріель Жезус і Лерой Сане не приймуть участь в суботній зустрічі з «Лестер Сіті». На передматчевій прес-конференції головний тренер «містян» Жузепе Гвардіола підтвердив, що Джон Стоунз і Філ Фоден готові взяти участь в суботньому матчі проти «Лестер Сіті».



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Філ Фоден. Фото: ФК Манчестер Сіті

Філ Фоден - конкурент 21-річного українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника

Футболісти «Манчестер Сіті» Давід Сільва, Габріель Жезус і Лерой Сане не приймуть участь в суботній зустрічі з «Лестер Сіті».

На передматчевій прес-конференції головний тренер «містян» Жузепе Гвардіола підтвердив, що Джон Стоунз і Філ Фоден готові взяти участь в суботньому матчі проти «Лестер Сіті».

Минулого тижня Гвардіола запросив всього шість запасних на зустріч з «Бернлі», але повернення Стоунза і Фодена дасть тренеру можливість вибрати 18 гравців на наступний матч.

«Сане і Сільва не гратимуть в цю суботу, Фоден і Стоунз відновилися і готові до матчу. На наступний матч ми представимо повний склад з 18 гравців, я радий цьому», - заявив він.

«Не думаю, що Сане зможе виступити у вівторок, але він відчуває себе набагато краще і починає тренуватися потроху. Габріел Жезус скоро буде в строю - через пару тижнів він зможе грати», - зазначив Гвардіола.