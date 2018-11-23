  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Конкурент Зінченка в «Манчестер Сіті» отримав травму і вилетів на три місяці

    • Розсилка
    Бенжамен Менді - Конкурент Зінченка в «Манчестер Сіті» отримав травму і вилетів на три місяці
    Бенжамен Менді

    Очікується, що український півзахисник отримає ігровий час

    Захисник «Манчестер Сіті» Бенжамен Менді отримав травму.

    Головний тренер англійського клубу Пеп Гвардіола повідомив в інтерв'ю Goal.com, що Менді пропустить близько трьох місяців.

    Француз уже переніс операцію під час перерви на матчі збірних.

    У нинішньому сезоні на його рахунку 11 матчів у всіх турнірах.

    Нагадаємо, в минулому сезоні Менді практично не грав через травму коліна.

    Очікується, що ігровий час отримає українець Олександр Зінченко.

    Раніше повідомлялося, що Зінченко став найкращим гравцем матчу проти Туреччини за даними InStat.

    Джерело: Xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ