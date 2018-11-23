Конкурент Зінченка в «Манчестер Сіті» отримав травму і вилетів на три місяці



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Бенжамен Менді

Очікується, що український півзахисник отримає ігровий час

Захисник «Манчестер Сіті» Бенжамен Менді отримав травму.

Головний тренер англійського клубу Пеп Гвардіола повідомив в інтерв'ю Goal.com, що Менді пропустить близько трьох місяців.

Француз уже переніс операцію під час перерви на матчі збірних.

У нинішньому сезоні на його рахунку 11 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, в минулому сезоні Менді практично не грав через травму коліна.

Очікується, що ігровий час отримає українець Олександр Зінченко.

Раніше повідомлялося, що Зінченко став найкращим гравцем матчу проти Туреччини за даними InStat.

Джерело: Xsport.ua