Коноплянка шукає новий клуб

На Євгена Коноплянку не розраховують в «Шахтарі»

Гравець «Шахтаря» не поїхав з командою на тренувальний збір

Півзахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка залишився вдома, коли його «Шахтар» відправився на тренувальний збір до Туреччини. Як виявилося, футболіст шукає собі новий клуб.

«Євген Коноплянка не поїхав на збір, тому що займається пошуком нової команди», – заявили в «Шахтарі» в коментарі для ua.tribuna.com.

Зіркові часи Коноплянки припали на 2015 рік. Тоді «Дніпро», за який виступав Євген, дійшов до фіналу Ліги Європи. Згодом Коноплянка уклав контракт з «Севільєю», пізніше грав за «Шальке».

Цього сезону Коноплянка взяв участь у 2 матчах за «Шахтар», не відзначившись результативними діями.

Є інформація, що Коноплянка повернеться в «Дніпро-1».

Загалом «Шахтар» повіз на збір 27 футболістів.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.



Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Мар’ян Фарина, Вінісіус Тобіас.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо, Давід Нерес.

Нападники: Жуніор Мораес, Данило Сікан, Фернандо.