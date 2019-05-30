Конте вимагає, щоб «Інтер» продати скандального форварда Мауро Ікарді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку тренера, форвард може негативно впливати на атмосферу в команді

Італійський фахівець Антоніо Конте, який найближчим часом займе пост головного тренера «Інтера», висловив своєму майбутньому клубу побажання щодо складу команди на наступний сезон.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, Конте заявив босам нерадзуррі, що не бажає працювати з нападаючим Мауро Ікарді. Спеціаліст зажадав продати аргентинця в літнє трансферне вікно. На думку тренера, форвард може негативно впливати на атмосферу в команді. Також Конте не хоче, щоб в клубі був футболіст, який привертає всю увагу до себе.

Мауро Ікарді починав минулий сезон в статусі капітана «Інтера», проте взимку між ним і клубом почався конфлікт через умови нового контракту, і він був позбавлений пов'язки. Гравець потім відмовився тренуватися з нерадзуррі, а повернувся на поле лише в кінцівці сезону.

У минулому сезоні 26-річний аргентинець провів 29 матчів в італійській Серії А, в яких відзначився 11 голами (5 - з пенальті) і 4 результативними передачами.

Джерело: Чемпионат.com