В УАФ назвали місце базування збірної України на Євро-2020



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Андрій Павелко УНІАН

Відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив про можливе місце базування збірної України під час чемпіонату Європи, коментуючи підсумки жеребкування фінального турніру Євро-2020.

«Бухарест зустрів нас дуже щиро. Думаю, саме в цьому місті базуватиметься наша команда під час чемпіонату Європи. Напевно, нашим уболівальникам буде дуже зручно подорожувати, аби підтримати збірну. Бажаю нашій команді, як мінімум вперше в історії вийти з групи», - зазначив Павелко.

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбулося напередодні в Бухаресті. У суперники по групі С нашій команді крім Нідерландів випали Австрія та переможець відбіркових матчів плей-оф Ліги націй Грузія – Білорусь, Північна Македонія – Косово.

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Фінальний турнір Євро-2020 відбуватиметься з 12 червня по 12 липня у 12-ти різних містах Європи. Збірна України гратиме 14, 18 та 22 червня.