В УАФ назвали місце базування збірної України на Євро-2020
Відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив про можливе місце базування збірної України під час чемпіонату Європи, коментуючи підсумки жеребкування фінального турніру Євро-2020.
«Бухарест зустрів нас дуже щиро. Думаю, саме в цьому місті базуватиметься наша команда під час чемпіонату Європи. Напевно, нашим уболівальникам буде дуже зручно подорожувати, аби підтримати збірну. Бажаю нашій команді, як мінімум вперше в історії вийти з групи», - зазначив Павелко.
Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбулося напередодні в Бухаресті. У суперники по групі С нашій команді крім Нідерландів випали Австрія та переможець відбіркових матчів плей-оф Ліги націй Грузія – Білорусь, Північна Македонія – Косово.
Фінальний турнір Євро-2020 відбуватиметься з 12 червня по 12 липня у 12-ти різних містах Європи. Збірна України гратиме 14, 18 та 22 червня.