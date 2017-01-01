Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека дискваліфікований на один матч

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ виніс ряд рішень по матчу «Зоря» - «Шахтар» (2:1) в 19-му турі УПЛ. Так, на три матчі дискваліфіковано захисника донецького клубу Ярослава Ракицького, на одну гру відсторонено головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку. Ракицький також дискваліфікований на ще один матч



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Фото: ФК Зоря

Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека дискваліфікований на один матч

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ виніс ряд рішень по матчу «Зоря» - «Шахтар» (2:1) в 19-му турі УПЛ.

Так, на три матчі дискваліфіковано захисника донецького клубу Ярослава Ракицького, на одну гру відсторонено головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку.

Ракицький також дискваліфікований на ще один матч умовно і цей захід є дійсним до кінця поточного сезону.

Ярослав бурхливо відреагував на рішення арбітра Сергія Бойка поставити пенальті на користь «Зорі» в кінцівці гри, за що і був вилучений після другої жовтої картки.

Ситуація з пенальті, а також три вилучення гравців «Шахтаря» (крім Ракицького змушені були піти з поля Іван Петряк і Фред) обурили гравців і тренерів «гірників» Після матчу багато хто з них пішов з'ясовувати стосунки з суддівською бригадою, роблячи це в провокаційній манері на підвищених тонах.

Паулу Фонсека дискваліфікований на один матч, а найбільше від КДК дісталося тренеру воротарів Антоніо Феррейрі, який вдарив суддю. Йому заборонено виходити в технічну зону до кінця сезону.

Джерело: sportarena.com