Корейських ковзанярів покарали за пиятику на стадіоні



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Корейські ковзанярі insidethegames.biz

П’ятьох спортсменів на шість місяців відсторонили від змагань

П’ятьох корейських ковзанярів дискваліфіковано на шість місяців за розпивання спиртних напоїв на стадіоні.

Покарали срібного призера Сочі-2014 Кім Чхоль Міна, бронзового призера Пхенчхана-2018 Кім Тхе Юна, а також Кім Джун Хо, Кім Джин Со та Но Джун Су, інформує Insidethgames.

Спочатку Федерація ковзанярського спорту Кореї дискваліфікувала спортсменів на два місяці. Однак згодом НОК Кореї збільшив покарання.

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Також всі порушники мають відпрацювати добу на громадських роботах.