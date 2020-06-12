Космічні гроші. Стали відомими преміальні Джошуа і Ф’юрі за два очних бої



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Джошуа - Ф'юрі. Наразі проекція бою Фото - WBA

Вартіснішим в історії боксу був лише один бій

Френк Воррен, промоутер чинного чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі, розповів, скільки можуть отримати його підопічний і володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа за два поєдинки. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ф'юрі і Джошуа домовилися про проведення двох боїв в 2021 році: перший бій стане об'єднавчим, а в другому поєдинку той, хто програв, отримає право на реванш.

«Ці хлопці можуть отримати по $ 60-70 млн за перший поєдинок – і вдвічі більше, якщо реванш відбудеться в 2021 році. Але поки ще нічого не узгоджено, у нас немає контракту», - наводить слова Воррена ESPN.

Нагадаємо, Джошуа провів попередній поєдинок 7 грудня 2019 року. Тоді він виступив у Саудівській Аравії і одноголосним рішенням суддів переміг Енді Руїса. Той успіх допоміг йому повернути титул чемпіона світу. Ф'юрі в лютому 2020 переміг Діонтея Вайлдера і здобув титул чемпіона WBC.

Наразі найвисокооплачуванішим в історії боксу вважається бій між американцем Флойдом Мейвезером та ірландцем Конором Макґреґором у 2017 році. Ще до бою Мейвезеру ґарантували гонорар в $100 млн, а Макґреґору - $30 млн. Обидва бійці в підсумку отримали в два з половиною рази більше: Мейвезер - $275 млн, а Макґреґор – приблизно $85 млн. Гонорар Мейвезера виявився в три рази вищим через його промоутерську участь в організації події та статусу «сторони А» в поєдинку (тобто він диктував умови). Макґреґор отримав частину доходу від другого промоутера – UFC, який заплатив ірландцеві трохи більше половини своєї частки.