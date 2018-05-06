Костюк поділилась враженнями від програного матчу в Мадриді

15-річна українка розповіла про свій дебют на турнірі в Іспанії

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала виліт з турніру в Мадриді. Марта Костюк поступилася іспанці Ларі Арруабаррене в першому раунді турніру WTA в Мадриді в трьох сетах. 15-річна українка розповіла про свій дебют в основній сітці турніру Premium Mandatory. «Умови на корті в Мадриді були зовсім іншими, ймовірно через висоту



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Марта Костюк. Фото: WTA

15-річна українка розповіла про свій дебют на турнірі в Іспанії

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала виліт з турніру в Мадриді.

Марта Костюк поступилася іспанці Ларі Арруабаррене в першому раунді турніру WTA в Мадриді в трьох сетах.

15-річна українка розповіла про свій дебют в основній сітці турніру Premium Mandatory.

«Умови на корті в Мадриді були зовсім іншими, ймовірно через висоту над рівнем моря. Повинна сказати, що я грала з неправильним натягом струн. У порівнянні з минулим турніром, думаю, я багато в чому стала краще. Іноді програти це теж добре, не так що б зараз сталося щось жахливе», - цитує Костюк btu.org.ua.

«Гра на центральному корті? Так, я завжди мріяла виступати на великих стадіонах. Дуже вдячна організатором турніру за вайлд кард і що мені видалася можливість зіграти на такому корті. Завжди дивилася турнір в Мадриді по телевізору і мріяла тут зіграти», - підсумувала вона.

За дебютний виступ в основній сітці турніру Premier Mandatory Марта Костюк заробила 10 рейтингових очок і 15 тисяч євро призових.