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    Костюк поступилася сьомій «ракетці» світу у другому раунді турніру в Штутгарті

    15-річна українка програла Каролін Гарсії
    Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті. У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії. Нагадаємо, Костюк перемогла лідера «посіву» у кваліфікації, внаслідок чого отримала путівку в основну сітку.
    • 26 Квiтня, 17:45
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    15-річна українка програла Каролін Гарсії

    Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті.

    У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії.

    Нагадаємо, Костюк перемогла лідера «посіву» у кваліфікації, внаслідок чого отримала путівку в основну сітку.

    А у першому колі українка перемогла представницю Німеччини Антонію Люттнер.

    Porsche Tennis Grand Prix – 2018

    WTA Premier

    Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина

    Призовий фонд: $776,000

    Другий раунд

    Каролін Гарсія (Франція) - Марта Костюк (Україна) - 6:3, 3:6, 7:5




    теніс Марта Костюк
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