Костюк поступилася сьомій «ракетці» світу у другому раунді турніру в Штутгарті
- 26 Квiтня, 17:45
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Розсилка
Марта Костюк
15-річна українка програла Каролін Гарсії
Марта Костюк завершила змагання на турнірі серії WTA Premier у Штутгарті.
У другому колі 15-річна українська тенісистка у трьох сетах поступилася сьомій «ракетці» світового рейтингу француженці Каролін Гарсії.
Нагадаємо, Костюк перемогла лідера «посіву» у кваліфікації, внаслідок чого отримала путівку в основну сітку.
А у першому колі українка перемогла представницю Німеччини Антонію Люттнер.
Porsche Tennis Grand Prix – 2018
WTA Premier
Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина
Призовий фонд: $776,000
Другий раунд
Каролін Гарсія (Франція) - Марта Костюк (Україна) - 6:3, 3:6, 7:5