Костюк впевнено пройшла до 1/4 фіналу турніру в Швейцарії



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Марта Костюк

Це буде перший чвертьфінал для 16-річної киянки більш ніж за рік

На турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25 тисяч сьома сіяна українка Марта Костюк здобула перемогу над представницею Німеччини Каролін Вернер, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію: 7:6 (1), 6:1.

Наступною суперницею Костюк стане переможниця зустрічі між четвертою сіяною Катінкою фон Дайхманн з Ліхтенштейну і румункою Іриною Фетекеу.

Це буде перший чвертьфінал для 16-річної киянки більш ніж за рік: в березні минулого сезону Марта дійшла до півфіналу на 60-тисячнику в Шеньчжені.

Сьогодні Костюк також зіграє в півфіналі парного розряду, в якому виступає разом з іспанською тенісисткою Крістіною Букса.

Джерело: btu.org.ua