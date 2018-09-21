Костюк зіграє на тенісному турнірі в Тяньцзіні
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Марта Костюк
Українка розпочне боротьбу у кваліфікації
Українська тенісистка Марта Костюк виступить на турнірі серії WTA в китайському Тяньцзіні.
Про це повідомляє сайт змагань.
Українка заявлена на кваліфікацію турніру.
Ще одна тенісистка Катерина Козлова почне виступ в основній сітці.
Змагання пройдуть з 7 по 15 жовтня.
Нагадаємо, Козлова грала на турнірі в Гуанчжоу, де програла в чвертьфіналі.
Нагадаємо, Марта Костюк оновила особистий рекорд у рейтингу, який талановита українка встановили минулого тижня. Тепер Костюк займає 123-тє місце.
Джерело: Xsport.ua