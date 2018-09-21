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    Костюк зіграє на тенісному турнірі в Тяньцзіні

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    Марта Костюк - Костюк зіграє на тенісному турнірі в Тяньцзіні
    Марта Костюк

    Українка розпочне боротьбу у кваліфікації

    Українська тенісистка Марта Костюк виступить на турнірі серії WTA в китайському Тяньцзіні.

    Про це повідомляє сайт змагань.

    Українка заявлена на кваліфікацію турніру.

    Ще одна тенісистка Катерина Козлова почне виступ в основній сітці.

    Змагання пройдуть з 7 по 15 жовтня.

    Нагадаємо, Козлова грала на турнірі в Гуанчжоу, де програла в чвертьфіналі.

    Нагадаємо,  Марта Костюк оновила особистий рекорд у рейтингу, який талановита українка встановили минулого тижня. Тепер Костюк займає 123-тє місце.

    Джерело: Xsport.ua

    теніс Катерина Козлова рекорд Марта Костюк
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