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    Коукалова пропустить етап Кубка світу в Обергофі

    Чеська спортсменка має проблеми з м'язами
    Чеська біатлоністка Габріела Коукалова не виступить на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі. Нагадаємо, 28-річна спортсменка пропустила початок сезону, так як з літа має проблеми з литковими м'язах, що не дозволяє їй нормально тренуватися. Зазначимо, що етап Кубка світу в Обергофі пройде з 4 по 7 січня. Також зазначимо,
    • Сьогодні, 17:09
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    Габріела Коукалова. Фото: eurosport.ru
    Габріела Коукалова. Фото: eurosport.ru

    Чеська спортсменка має проблеми з м'язами

    Чеська біатлоністка Габріела Коукалова не виступить на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі.

    Нагадаємо, 28-річна спортсменка пропустила початок сезону, так як з літа має проблеми з литковими м'язах, що не дозволяє їй нормально тренуватися.

    Зазначимо, що етап Кубка світу в Обергофі пройде з 4 по 7 січня.

    Також зазначимо, що Мартен Фуркад візьме участь у четвертому етапі Кубка світу.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон
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