Коукалова пропустить етап Кубка світу в Обергофі
- Сьогодні, 17:09
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Габріела Коукалова. Фото: eurosport.ru
Чеська спортсменка має проблеми з м'язамиЧеська біатлоністка Габріела Коукалова не виступить на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі.
Нагадаємо, 28-річна спортсменка пропустила початок сезону, так як з літа має проблеми з литковими м'язах, що не дозволяє їй нормально тренуватися.
Зазначимо, що етап Кубка світу в Обергофі пройде з 4 по 7 січня.
Також зазначимо, що Мартен Фуркад візьме участь у четвертому етапі Кубка світу.
Джерело: biathlon.com.ua