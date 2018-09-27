Козлова не змогла пробитися до 1/2 фіналу в парі на турнірі в Ташкенті
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Розсилка
Катерина Козлова
Катерина Козлова поступається в 1/4 фіналу парних змагань
Українка разом з Вірою Звонарьовою з Росії зазнала поразки в чвертьфіналі в поєдинку з другими ракетками турніру, парою Нао Хібіни (Японія)/Оксана Калашникова (Грузія): 4-6, 3-6.
У кожному сеті Козлова і Звонарьова виконали по брейку і програли по два гейми на своїй подачі.
Нагадаємо, раніше сьогодні Катерина Козлова здобула перемогу над шостою сіяною в 1/4 одиночного турніру.
У півфіналі українка зустрінеться з 17-річною Анастасією Потаповою.
Джерело: btu.org.ua