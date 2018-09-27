Козлова не змогла пробитися до 1/2 фіналу в парі на турнірі в Ташкенті



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Катерина Козлова

Катерина Козлова поступається в 1/4 фіналу парних змагань

Українка разом з Вірою Звонарьовою з Росії зазнала поразки в чвертьфіналі в поєдинку з другими ракетками турніру, парою Нао Хібіни (Японія)/Оксана Калашникова (Грузія): 4-6, 3-6.

У кожному сеті Козлова і Звонарьова виконали по брейку і програли по два гейми на своїй подачі.

Нагадаємо, раніше сьогодні Катерина Козлова здобула перемогу над шостою сіяною в 1/4 одиночного турніру.

У півфіналі українка зустрінеться з 17-річною Анастасією Потаповою.

Джерело: btu.org.ua