Козлова продовжує успішно виступати на турнірі в Узбекистані
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Катерина Козлова
Катерина Козлова виграла свій другий матч у вівторок на турнірі в Ташкенті
На старті парних змагань українка разом з Вірою Звонарьовою з Росії обіграла володарок «wild card» Ежені Бушар (Канада)/Акгуль Аманмурадова (Узбекистан): 6-2, 7-5.
Зустріч тривала 1 годину і 12 хвилин. Козлова та Звонарьова зробили чотири брейка і програли один гейм на своїй подачі.
В 1/4 фіналу дівчата боротимуться з другими ракетками турніру, парою Нао Хібіни (Японія)/Оксана Калашникова (Грузія).
Нагадаємо, раніше сьогодні Катерина Козлова здобула перемогу над лідером посіву в одиночному розряді.
Джерело: btu.org.ua