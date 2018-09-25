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    Козлова продовжує успішно виступати на турнірі в Узбекистані

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    Катерина Козлова - Козлова продовжує успішно виступати на турнірі в Узбекистані
    Катерина Козлова

    Катерина Козлова виграла свій другий матч у вівторок на турнірі в Ташкенті

    На старті парних змагань українка разом з Вірою Звонарьовою з Росії обіграла володарок «wild card» Ежені Бушар (Канада)/Акгуль Аманмурадова (Узбекистан): 6-2, 7-5.

    Зустріч тривала 1 годину і 12 хвилин. Козлова та Звонарьова зробили чотири брейка і програли один гейм на своїй подачі.

    В 1/4 фіналу дівчата боротимуться з другими ракетками турніру, парою Нао Хібіни (Японія)/Оксана Калашникова (Грузія).

    Нагадаємо, раніше сьогодні Катерина Козлова здобула перемогу над лідером посіву в одиночному розряді.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Козлова
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