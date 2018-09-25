Козлова продовжує успішно виступати на турнірі в Узбекистані



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Катерина Козлова

Катерина Козлова виграла свій другий матч у вівторок на турнірі в Ташкенті

На старті парних змагань українка разом з Вірою Звонарьовою з Росії обіграла володарок «wild card» Ежені Бушар (Канада)/Акгуль Аманмурадова (Узбекистан): 6-2, 7-5.

Зустріч тривала 1 годину і 12 хвилин. Козлова та Звонарьова зробили чотири брейка і програли один гейм на своїй подачі.

В 1/4 фіналу дівчата боротимуться з другими ракетками турніру, парою Нао Хібіни (Японія)/Оксана Калашникова (Грузія).

Нагадаємо, раніше сьогодні Катерина Козлова здобула перемогу над лідером посіву в одиночному розряді.

Джерело: btu.org.ua