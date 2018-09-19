  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Козлова пройшла до чвертьфіналу на турнірі в Китаї через відмову суперниці

    • Розсилка
    Козлова пройшла до чвертьфіналу на турнірі в Китаї через відмову суперниці

    Катерина Козлова продовжить виступ на змаганнях в Гуанчжоу

    Українка проходить в 1/4 фіналу на відмові суперниці по другому раунду Дженніфер Брейді. Американка обіграла Козлову в їх єдиному очному матчі на Вімблдоні цього сезону (2-6, 7-6 (4), 2-6).

    Суперницею Катерини Козлової стала 61-а ракетка світу Юлія Путинцева з Казахстану (обіграла німкеню Сабін Лісікі з рахунком 6-3, 6-3). Козлова обіграла Путинцеву в їх першій очній зустрічі цього року у двох партіях.

    Нагадаємо, у першому колі українка здолала китаянку Лу Цзяцзин.

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс Катерина Козлова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ