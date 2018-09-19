Козлова пройшла до чвертьфіналу на турнірі в Китаї через відмову суперниці



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Катерина Козлова продовжить виступ на змаганнях в Гуанчжоу

Українка проходить в 1/4 фіналу на відмові суперниці по другому раунду Дженніфер Брейді. Американка обіграла Козлову в їх єдиному очному матчі на Вімблдоні цього сезону (2-6, 7-6 (4), 2-6).

Суперницею Катерини Козлової стала 61-а ракетка світу Юлія Путинцева з Казахстану (обіграла німкеню Сабін Лісікі з рахунком 6-3, 6-3). Козлова обіграла Путинцеву в їх першій очній зустрічі цього року у двох партіях.

Нагадаємо, у першому колі українка здолала китаянку Лу Цзяцзин.

Джерело: btu.org.ua