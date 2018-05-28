Козлова розповіла, за рахунок чого перемогла чемпіонку Ролан Гаррос

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Катерина Козлова. Фото: btu.org.ua

Катерина Козлова здобула найбільшу перемогу в кар'єрі

Українська тенісистка Катерина Козлова прокоментувала свою перемогу над Оленою Остапенко в стартовому матчі Відкритого чемпіонату Франції.

Нагадаємо, що українка взяла верх над представницею Латвії Оленою Остапенко, яка стала переможницею Ролан Гаррос в минулому році, з рахунком 7:5, 6:3.

«Намагалася грати в свою гру і не робити того, чого хоче суперниця. Звичайно, це був інший матч, на неї чинився великий тиск ... Я добилася результату, і це просто здорово. Не очікувала , що буду грати з володаркою титулу, але прийняла це», - наводить слова Козлової офіційний сайт WTA.

«Думаю, якби гра була в понеділок або у вівторок, то один додатковий вихідний мені б допоміг. Але, на жаль, ми грали в неділю. Не впевнена, що я була в кращій формі», - сказала після гри Остапенко.