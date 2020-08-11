Чудова команда: тренер «Шахтаря» оцінив рівень «Базеля»



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Світлина - сайт ФК "Шахтар"

Португальський наставник «Шахтаря» Луїш Каштру розхвалив майбутнього суперника по Лізі Європи – швейцарський «Базель»

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру в ході пресконференції перед чвертьфіналом Ліги Європи з «Базелем» поділився думкою щодо суперника, повідомляє сайт чинного чемпіона України.

Португалець відзначив міць швейцарців та виділив ланку півзахисту в «Базелі».

«Чудова команда. Якщо ми подивимось на цей сезон у Лізі Європи, вони провели 10 ігор, у яких були лиш 1 поразка та 1 нічия. У «Базеля» 8 перемог, 20 забитих голів і 4 пропущених. Команда дуже міцна, з дуже міцною лінією півзахисту. Можемо зараз говорити про Джаку, Фрая й Кампо – це три футболісти, які роблять усю гру в центрі поля, дуже якісну, з дуже сильною атакою. При цьому в «Базеля» агресивна оборона. Вони можуть чудово контролювати суперника, коли він з м’ячем, закривати всі зони. У них дуже якісна командна динаміка», - наголосив фахівець.

Каштру відзначив гостроту «Базеля» в швидких контратаках і щільність в оборонних редутах.

Джерело: Сайт ФК «Шахтар»