Ліга Європи: визначились перші півфіналісти турніру

Гранду європейського футболу - «Манчестер Юнайтед», знадобились додаткові екстра-тайми аби пробитися до півфіналу Ліги Європи УЄФА

На стадіоні «Дюссельдорф Арена» в Німеччині рахунок був відкритий ударом зовнішньою стопою ноги у виконанні півзахисника Барелли (15 хв.). Через шість хвилин штатний бомбардир «нерадзуррі» Ромелу Лукаку у падінні заніс м’яч у сітку воріт. В середині тайму Кай Хаверц зумів відіграти один м’яч, але «фармацевти» зазнали фіаско – 1:2.

В паралельній зустрічі для виявлення переможця знадобились два екстра-тайми. В одному з яких гол з пенальті Бруно Фернандеша (95) дозволив «Манчестер Юнайтед» обіграти «Копенгаген» - 1:0.

В основний час зустрічі представники «Червоних дияволів» Грінвуд та Фернандеш поцілили у каркас воріт.

Примітно, що у випадку проходження «Шахтарем» бар’єру у вигляді «Базеля», український клуб в півфіналі Ліги Європи змагатиметься саме із «Інтером».