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    Ліга Європи: визначились перші півфіналісти турніру

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    Ліга Європи: визначились перші півфіналісти турніру
    Twitter Ліги Європи

    Гранду європейського футболу - «Манчестер Юнайтед», знадобились додаткові екстра-тайми аби пробитися до півфіналу Ліги Європи УЄФА

    У перший змагальний вечір чвертьфінальної стадії Ліги Європи УЄФА італійський «Інтер» зустрівся із німецьким «Байєром», а «Манчестер Юнайтед» протистояв данському «Копенгагену».

    На стадіоні «Дюссельдорф Арена» в Німеччині рахунок був відкритий ударом зовнішньою стопою ноги у виконанні півзахисника Барелли (15 хв.). Через шість хвилин штатний бомбардир «нерадзуррі» Ромелу Лукаку у падінні заніс м’яч у сітку воріт. В середині тайму Кай Хаверц зумів відіграти один м’яч, але «фармацевти» зазнали фіаско – 1:2.

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    Ліга Європи: визначились перші півфіналісти турніру
    Ліга Європи: визначились перші півфіналісти турніру
    Ліга Європи: визначились перші півфіналісти турніру
    Ліга Європи: визначились перші півфіналісти турніру

    В паралельній зустрічі для виявлення переможця знадобились два екстра-тайми. В одному з яких гол з пенальті Бруно Фернандеша (95) дозволив «Манчестер Юнайтед» обіграти «Копенгаген» - 1:0.

    В основний час зустрічі представники «Червоних дияволів» Грінвуд та Фернандеш поцілили у каркас воріт.

    Примітно, що у випадку проходження «Шахтарем» бар’єру у вигляді «Базеля», український клуб в півфіналі Ліги Європи змагатиметься саме із «Інтером».

    Читайте також: «Шахтар» у складі 26 футболістів відправився в Німеччину на гру з «Базелем».
    ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку ФК Інтер (Мілан) Бруну Фернандеш ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК «Копенгаґен»
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