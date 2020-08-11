Ліга Європи: визначились перші півфіналісти турніру
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Гранду європейського футболу - «Манчестер Юнайтед», знадобились додаткові екстра-тайми аби пробитися до півфіналу Ліги Європи УЄФА
У перший змагальний вечір чвертьфінальної стадії Ліги Європи УЄФА італійський «Інтер» зустрівся із німецьким «Байєром», а «Манчестер Юнайтед» протистояв данському «Копенгагену».
На стадіоні «Дюссельдорф Арена» в Німеччині рахунок був відкритий ударом зовнішньою стопою ноги у виконанні півзахисника Барелли (15 хв.). Через шість хвилин штатний бомбардир «нерадзуррі» Ромелу Лукаку у падінні заніс м’яч у сітку воріт. В середині тайму Кай Хаверц зумів відіграти один м’яч, але «фармацевти» зазнали фіаско – 1:2.