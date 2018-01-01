  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Кременчук» підписав форварда, який був не потрібен «Донбасу»

    Угода нападника з віце-чемпіоном України розрахована до кінця сезону
    Нападник Антон Рубан недовго перебував без клубу. 4-го грудня було оголошено про припинення його виступів у складі «Донбасу», як вже 5-го грудня він став гравцем минулорічного фіналіста УХЛ - «Кременчука». Як інформує офіційний сайт УХЛ, угода форварда з віце-чемпіоном України розрахована до кінця сезону. За свою
    • Вчора, 22:28
    • Розсилка
    Антон Рубан. Фото: УХЛ
    Антон Рубан. Фото: УХЛ

    Угода нападника з віце-чемпіоном України розрахована до кінця сезону

    Нападник Антон Рубан недовго перебував без клубу.

    4-го грудня було оголошено про припинення його виступів у складі «Донбасу», як вже 5-го грудня він став гравцем минулорічного фіналіста УХЛ - «Кременчука».

    Як інформує офіційний сайт УХЛ, угода форварда з віце-чемпіоном України розрахована до кінця сезону.

    За свою професійну кар'єру 19-річний виконавець встиг пограти за білоцерківський «Білий Барс», криворізький «Кривбас» і донецький «Донбас».

    У складі донеччан у нинішньому сезоні Рубан взяв участь в 19 матчах, в яких встиг відзначитися двома шайбами і вісьмома результативними передачами при 33 штрафних хвилинах і коефіцієнті корисності +10.

    Всього в Українській хокейній лізі Антон взяв участь в 53 матчах (і п'яти поєдинках плей-офф), набравши при цьому 15 очок.

    У новій команді Антон Рубан буде виступати під 63 номером.

    У грудні 19-річний форвард грав у складі збірної України на молодіжному чемпіонаті світу.

    чемпіонат України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ