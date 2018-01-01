«Кременчук» підписав форварда, який був не потрібен «Донбасу»

Угода нападника з віце-чемпіоном України розрахована до кінця сезону

Нападник Антон Рубан недовго перебував без клубу. 4-го грудня було оголошено про припинення його виступів у складі «Донбасу», як вже 5-го грудня він став гравцем минулорічного фіналіста УХЛ - «Кременчука». Як інформує офіційний сайт УХЛ, угода форварда з віце-чемпіоном України розрахована до кінця сезону. За свою



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Антон Рубан. Фото: УХЛ

Угода нападника з віце-чемпіоном України розрахована до кінця сезону

Нападник Антон Рубан недовго перебував без клубу.

4-го грудня було оголошено про припинення його виступів у складі «Донбасу», як вже 5-го грудня він став гравцем минулорічного фіналіста УХЛ - «Кременчука».

Як інформує офіційний сайт УХЛ, угода форварда з віце-чемпіоном України розрахована до кінця сезону.

За свою професійну кар'єру 19-річний виконавець встиг пограти за білоцерківський «Білий Барс», криворізький «Кривбас» і донецький «Донбас».

У складі донеччан у нинішньому сезоні Рубан взяв участь в 19 матчах, в яких встиг відзначитися двома шайбами і вісьмома результативними передачами при 33 штрафних хвилинах і коефіцієнті корисності +10.

Всього в Українській хокейній лізі Антон взяв участь в 53 матчах (і п'яти поєдинках плей-офф), набравши при цьому 15 очок.

У новій команді Антон Рубан буде виступати під 63 номером.

У грудні 19-річний форвард грав у складі збірної України на молодіжному чемпіонаті світу.