Кріштіану Роналду націлився на новий світовий рекорд



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Лідер збірної Португалії сподівається стати найкращим бомбардиром серед національних команд

Лідер збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду заявив про намір перевершити світовий рекорд результативності в складі національної команди.

«Усі рекорди мають бути побитими. І я також поб’ю це досягнення», - передає слова форварда ВВС.

Наразі рекордсменом за результативністю в складі національної збірної є іранець Алі Даєї. У 149 поєдинках він забив 109 м’ячів. Даєї завершив виступи за національну команду 2006 року.

У здобутку 34-річного Роналду 99 забитих м’ячів у 164-х поєдинках.

Збірна Португалії виборола путівку в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року. Команда Роналду стала другою в групі, яку виграла збірна України.