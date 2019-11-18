Кріштіану Роналду націлився на новий світовий рекорд
Кріштіану Роналду
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Лідер збірної Португалії сподівається стати найкращим бомбардиром серед національних команд
Лідер збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду заявив про намір перевершити світовий рекорд результативності в складі національної команди.
«Усі рекорди мають бути побитими. І я також поб’ю це досягнення», - передає слова форварда ВВС.
Наразі рекордсменом за результативністю в складі національної збірної є іранець Алі Даєї. У 149 поєдинках він забив 109 м’ячів. Даєї завершив виступи за національну команду 2006 року.
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У здобутку 34-річного Роналду 99 забитих м’ячів у 164-х поєдинках.
Збірна Португалії виборола путівку в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року. Команда Роналду стала другою в групі, яку виграла збірна України.