Англія і Франція на фініші впевнено перемагають та інші недільні матчі відбору Євро-2020 (відео)



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Француз Антуан Ґрізманн забив другий м'яч у ворота албанців UEFA.com

Турнірного значення поєдинки в групах А і Н не мали

У неділю в Європі завершилися поєдинки в перших трьох відбірних групах відбірної кампанії чемпіонату континенту-2020.

Єдина інтрига тих поєдинків була знята після завершення перших двох поєдинків. Чинні чемпіони Європи португальці обіграли на виїзді 2:0 Люксембург і вийшли у фінальну частину з другого місця, слідом за Україною, яка розійшлася миром (2:2) з сербами.

В інших двох групах інтриги не було. І завершилися ці матчі загалом прогнозовано. До невеличких несподіванок можна віднести хіба перемогу болгар над чехами. Правда, чеські футболісти забезпечили собі місце на Євро-2020 достроково, а болгари боролися лише за те, щоб не завершити кампанію останніми.

Англія і Чехія в групі А, Франція і Туреччина в групі Н забезпечили собі вихід у фінальну частину за тур до фінішу. Решта збірних ще боротимуться за місця на Євро навесні, у плей-оф Ліги націй.

Група А

Болгарія – Чехія – 1:0

Гол: 1:0 – Васіл Божиков (56)

Косово – Англія – 0:4

Голи: 0:1 – Гаррі Вінкс (32). 0:2 – Гаррі Кейн (79). 0:3 – Решфорд (83). 0:4 – Маунт (90+1)

Підсумкове становище команд: Англія – 21, Чехія – 15, Косово – 11, Болгарія – 6, Чорногорія – 3

Група Н

Албанія – Франція – 0:2

Голи: 0:1 – Толіссо (9). 0:2 – Ґрізманн (30)

Андорра – Туреччина – 0:2

Голи: 0:1 – Енеш Юнал (17). 0:2 – Енеш Юнал (21, з пенальті)

Молдова – Ісландія – 1:2

Голи: 0:1 – Біркір Б’ярнасон (17). 1:1 – Мілінчану (56). 1:2 – Ґюльфі Сіґурдссон (65)

На 73-й хвилині Ґюльфі Сіґурдссон не реалізував пенальті

Підсумкове становище команд: Франція – 25. Туреччина – 23, Ісландія – 19, Албанія – 13, Андорра – 4, Молдова – 3

Зауважимо, що форвард збірної Англії Гаррі Кейн забив свій 12-й у восьми матчах м’яч у відборі до Євро-2020.