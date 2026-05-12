«Кривбас» упевнено переграв «Верес» у чемпіонаті України

Команда Патріка ван Леувена здобула гостьову перемогу

Криворізький «Кривбас» переміг рівненський «Верес» (3:0) на виїзді в 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті гострішими виглядали рівняни. Двічі на ударних позиціях опинився Фабрісіо, та Кемкін упорався з обома спробами нападника. Окрім того, ще й добивання Баїї в першому епізоді потягнув.

Зате криворіжці забили фактично з першої нагоди. Це Сек отримав м'яч у чужому штрафному та подав на дальню стійку. А вже звідти Шевченко в дотик холоднокровно замкнув.

«Верес» додав в активності. Та пострілам Шарая, Баїї та Стамуліса забракло влучності. А зі ще одною спробою Шарая впорався Кемкін. Другий тайм «Кривбас» розпочав із розумінням, що з рівнянами краще не жартувати.

Як наслідок, незабаром криворіжці оформили два голи за п'ять хвилин. Спершу Сек знайшов на лінії штрафного Герберта, і той вгатив під поперечину з льоту. А потім Мулик класно розвернувся після введення м'яча з-за бокової та переграв голкіпера з гострого кута.

У фінальній третині «Верес» лише спромігся уникнути розгромної поразки. Це Протасевич головою завершив красивий розіграш стандарту за участі Бойка та Сміяна. Більше команди не забивали, хоча оборонець гостей Бекавац влучив у поперечину зі штрафного.

«Кривбас» із перемогою в активі наздогнав харківський «Металіст 1925» у чільній шістці. Обидві команди тепер мають по 47 очок. Натомість «Верес» – десятий (31 пункт).

До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» із Житомира в Прем'єр-лізі. Подоляни розгубили перевагу на два м'ячі, але таки створили сенсацію. Переможний м'яч оформив вінгер Сіфуентес.

Нагадаємо, луганська «Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу. «Олександрія» зазнала фатальної поразки на власному полі. Головні події у протистоянні відбулися після перерви.