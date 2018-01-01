Кривдник Кличка назвав свого наступного суперника

Однак, боксери ще не закріпили угоду письмово

Ентоні Джошуа і Джозеф Паркер домовилися провести об'єднавчий бій 31 березня. Однак боксери ще не закріпили усну згоду на папері. Зазначається, що промоутери бійців вже встигли обговорити фінансову частину угоди. Сторона Паркера заробить до 35% відсотків від загального доходу, а решта дістанеться стороні Джошуа. Про це передає RingTV.com.