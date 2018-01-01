Кривдник Кличка назвав свого наступного суперника
- Сьогодні, 11:07
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Ентоні Джошуа. Фото: Getty Images
Однак, боксери ще не закріпили угоду письмово
Ентоні Джошуа і Джозеф Паркер домовилися провести об'єднавчий бій 31 березня. Однак боксери ще не закріпили усну згоду на папері.
Зазначається, що промоутери бійців вже встигли обговорити фінансову частину угоди.
Сторона Паркера заробить до 35% відсотків від загального доходу, а решта дістанеться стороні Джошуа. Про це передає RingTV.com.
Зазначимо, Джошуа володіє чемпіонськими титулами за версіями IBF, IBO і WBA у важкій вазі, а Паркер є чемпіоном за версією WBO.
Нагадаємо, що авторитетний портал визнав бій Кличко - Джошуа найкращим у 2017 році.