Ще один авторитетний портал визнав бій Кличко - Джошуа кращим у 2017 році
- Сьогодні, 11:44
-
Розсилка
Ентоні Джошуа та Володимир Кличко. Фото: Getty Images
У квітневому поєдинку супертяжі влаштували справжнє шоу
Поєдинок між українцем Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) і британцем Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) за пояса WBA, IBF, IBO в суперважкій вазі визнаний кращим боєм 2017 року за версією промоутерської компанії Matchroom Boxing.
«Бій Ентоні Джошуа проти Володимира Кличка названий поєдинком року», - зазначається у повідомлені.
Matchroom Boxing очолює промоутер Едді Хірн, а компанія має діючий контракт з Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, раніше Fightnews також визнав бій Кличко - Джошуа кращим в році, що минає, а HBO особливо виділив аперкот у виконанні британця.
Джерело: xsport.ua