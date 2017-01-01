Ще один авторитетний портал визнав бій Кличко - Джошуа кращим у 2017 році

У квітневому поєдинку супертяжі влаштували справжнє шоу

Поєдинок між українцем Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) і британцем Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) за пояса WBA, IBF, IBO в суперважкій вазі визнаний кращим боєм 2017 року за версією промоутерської компанії Matchroom Boxing. «Бій Ентоні Джошуа проти Володимира Кличка названий поєдинком року», - зазначається у повідомлені. Matchroom



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Ентоні Джошуа та Володимир Кличко. Фото: Getty Images

У квітневому поєдинку супертяжі влаштували справжнє шоу

Поєдинок між українцем Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) і британцем Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) за пояса WBA, IBF, IBO в суперважкій вазі визнаний кращим боєм 2017 року за версією промоутерської компанії Matchroom Boxing.

«Бій Ентоні Джошуа проти Володимира Кличка названий поєдинком року», - зазначається у повідомлені.

Matchroom Boxing очолює промоутер Едді Хірн, а компанія має діючий контракт з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, раніше Fightnews також визнав бій Кличко - Джошуа кращим в році, що минає, а HBO особливо виділив аперкот у виконанні британця.

Джерело: xsport.ua