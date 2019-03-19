Кривенцов може очолити «Ворсклу»
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Футбол 24
Схоже, Василь Сачко залишить Полтаву після 5 років роботи
Головний тренер «Ворскли» Василь Сачко може покинути команду, повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.
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Керівництво полтавського клубу схиляється до звільнення фахівця, який не зміг завершити першу частину Прем'єр-ліги у першій шістці.
Основний кандидат на його заміну - головний тренер «Шахтаря» U-21 Валерій Кривенцов.
Нагадаємо, що Сачко очолює полтавців з 2014 року.
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