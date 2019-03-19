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    Новини

    Кривенцов може очолити «Ворсклу»

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    Кривенцов може очолити «Ворсклу»
    Футбол 24

    Схоже, Василь Сачко залишить Полтаву після 5 років роботи

    Головний тренер «Ворскли» Василь Сачко може покинути команду, повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

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    Керівництво полтавського клубу схиляється до звільнення фахівця, який не зміг завершити першу частину Прем'єр-ліги у першій шістці.

    Основний кандидат на його заміну - головний тренер «Шахтаря» U-21 Валерій Кривенцов.

    Нагадаємо, що Сачко очолює полтавців з 2014 року.

     Читайте також: Тренер «Ворскли» заговорив про відставку


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