Тренер «Ворскли» заговорив про відставку



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Василь Сачко аналізує невдачу «Ворскли» у зустрічі з «Арсеналом» UA-Футбол

Василь Сачко готовий взяти відповідальність за непотрапляння в першу шістку на себе

Тренер «Ворскли» Василь Сачко прокоментував нічию з «Арсеналом», яка не дозволила його команді пробитися до першої шістки чемпіонату.

«Зараз можна наговорити багато на емоціях. Зрозуміло, що завдання не виконане, але на це є безліч причин всередині команди. Які - я зараз не скажу. Це буде некрасиво, адже я поважаю цей клуб і людей, які тут працюють. Питання не в тому, що накопичилося на сьогоднішню гру, яку ми повинні були вигравати. Це питання вчорашньої, позавчорашньої гри тощо. Може ми спрацювали погано по комплектації. Причини можна знайти. Але кому це зараз треба?

Ми не вирішили завдання, хоча хлопці сьогодні дуже старалися. Ряд причин і по замінах, і травми, і високі гравці, по комусь були сумніви. Розумію, що у мене буде питання з керівниками, і якщо справа в мені, то я готовий піти хоч завтра. А так, завдання не вирішили - така наша доля, у нас багато перебудов у команді. Багато днів провів з цими хлопцями, тому поганого на їх адресу не скажу, тільки в обличчя.

Звичайно, потрібно було вигравати. На нас чекає велика перебудова, треба перезавантажуватися. Те, що вичавили в минулому сезоні, в цьому так бути не може. Потрібне перезавантаження», - сказав Сачко в ефірі ТК «Футбол».