Кроуфорд знищив Брука в четвертому раунді. Відео нокауту
Теренс довів, що недарма вважається найкращим бійцем світу незалежно від вагової категорії
У Лас-Веґасі (США) відбувся вечір професійного боксу.
У головній події чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) нокаутував екс-чемпіона світу в напівсередній вазі Келлі Брука (39-3, 27 KO).
Кроуфорд завершив бій у четвертому раунді.
LEFT NO DOUBT @terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness ... #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020
Зауважимо, що Теренс Кроуфорд вважається найкращим боксером сучасності незалежно від вагової категорії.