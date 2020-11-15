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    Кроуфорд знищив Брука в четвертому раунді. Відео нокауту

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    Теренс Кроуфорд з легкістю нокаутував Келлі Брука - Кроуфорд знищив Брука в четвертому раунді. Відео нокауту
    Теренс Кроуфорд з легкістю нокаутував Келлі Брука
    Світлина - Boxrec

    Теренс довів, що недарма вважається найкращим бійцем світу незалежно від вагової категорії

    У Лас-Веґасі (США) відбувся вечір професійного боксу.

    У головній події чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) нокаутував екс-чемпіона світу в напівсередній вазі Келлі Брука (39-3, 27 KO).

    Кроуфорд завершив бій у четвертому раунді.

    Зауважимо, що Теренс Кроуфорд вважається найкращим боксером сучасності незалежно від вагової категорії.

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    Теги: бокс Теренс Кроуфорд Келлі Брук
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