Кроуфорд знищив Брука в четвертому раунді. Відео нокауту

У Лас-Веґасі (США) відбувся вечір професійного боксу.

У головній події чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) нокаутував екс-чемпіона світу в напівсередній вазі Келлі Брука (39-3, 27 KO).

Кроуфорд завершив бій у четвертому раунді.

LEFT NO DOUBT @terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness ... #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL