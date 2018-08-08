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    «Крузейро» зробив офіційну пропозицію щодо трансферу півзахисника «Шахтаря»

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    Веллінгтон Нем - «Крузейро» зробив офіційну пропозицію щодо трансферу півзахисника «Шахтаря»
    Веллінгтон Нем

    Бразильський клуб готовий повністю покрити зарплату футболіста

    Півзахисник «Шахтаря» Веллінгтон Нем може перейти в «Крузейро».

    Про це повідомляє бразильське видання Sportv4.

    «Крузейро» зробив офіційну пропозицію «Шахтарю» щодо оренди Нема.

    Бразильський клуб готовий повністю покрити зарплату Веллінгтона.

    Сам же гравець не планує щось змінювати, бажаючи залишитися в «Шахтарі» до завершення сезону.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бразилець не входить в плани Паулу Фонсеки.

    Гравець ще не разу не з'являвся на полі в нинішньому сезоні.

    Контракт Нема з донецьким клубом закінчується в червні 2020 року.

    Джерело: ua.tribuna.com

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