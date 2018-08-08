«Крузейро» зробив офіційну пропозицію щодо трансферу півзахисника «Шахтаря»



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Веллінгтон Нем

Бразильський клуб готовий повністю покрити зарплату футболіста

Півзахисник «Шахтаря» Веллінгтон Нем може перейти в «Крузейро».

Про це повідомляє бразильське видання Sportv4.

«Крузейро» зробив офіційну пропозицію «Шахтарю» щодо оренди Нема.

Бразильський клуб готовий повністю покрити зарплату Веллінгтона.

Сам же гравець не планує щось змінювати, бажаючи залишитися в «Шахтарі» до завершення сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бразилець не входить в плани Паулу Фонсеки.

Гравець ще не разу не з'являвся на полі в нинішньому сезоні.

Контракт Нема з донецьким клубом закінчується в червні 2020 року.

Джерело: ua.tribuna.com