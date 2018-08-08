«Крузейро» зробив офіційну пропозицію щодо трансферу півзахисника «Шахтаря»
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Веллінгтон Нем
Бразильський клуб готовий повністю покрити зарплату футболіста
Півзахисник «Шахтаря» Веллінгтон Нем може перейти в «Крузейро».
Про це повідомляє бразильське видання Sportv4.
«Крузейро» зробив офіційну пропозицію «Шахтарю» щодо оренди Нема.
Бразильський клуб готовий повністю покрити зарплату Веллінгтона.
Сам же гравець не планує щось змінювати, бажаючи залишитися в «Шахтарі» до завершення сезону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бразилець не входить в плани Паулу Фонсеки.
Гравець ще не разу не з'являвся на полі в нинішньому сезоні.
Контракт Нема з донецьким клубом закінчується в червні 2020 року.
Джерело: ua.tribuna.com