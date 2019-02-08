Кубковий етап у Кенморі виграла норвежка Екгофф, серед українок достойно виглядала лише Бондар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яна Бондар продемонструвала, що має потенціал Андрій Іванов

Просвітку у виступах українських стріляючих лижниць наразі не видно

У Кенморі (Канада) завершилася коротка індивідуальна гонка, яка відкривала сьомий етап Кубка світу для жінок. То була перша в історії коротка “індивідуалка” для представниць прекрасної статі. Від класичної гонки вона відрізняється дистанцією (12,5 км замість 15-ти) і штрафом (45 секунд за промах замість хвилини).

Чемпіонкою стала норвежка Тіріл Екгофф. Припустившись одного промаху, скандинавка примудрилася відіграти 45 втрачених секунд ходом і на фініші випередила начебто швидких й при цьому ідеально влучних Маркету Давидову і Лізу Вітоцці. У підсумку чешка з програшем 9,8 секунди фінішувала другою, італійка з відставанням 20,9 сек. - третьою.

Лідер загального заліку Доротея Вірер з Італії, припустившись трьох промахів, зайняла 22-ге місце, але першу позицію в табелі про ранги все ж зберегла.

Українські біатлоністки виступили в Кенморі так, як і в більшості інших гонок поточного сезону під керівництвом російського тренера Андрєя Прокуніна.

Достойним можна назвати лише виступ Яни Бондар, котра за іронією долі виступає у поточному Кубку світу вкрай рідко. Киянка припустилася двох промахів на першій стрільбі лежачи, а надалі стріляла влучно і в підсумку прийшла на фініш 27-ю з відставанням від переможниці в три хвилини і 15 секунд.

Також в очковій зоні, тобто в топ-40 фінішувала досвідчена Олена Підгрушна. Однак враховуючи, що Олена припустилася всього одного промаху і програла чистим ходом чемпіонці три хвилини і 47 секунд, такий результат можна назвати провалом.

Інші українки завершили гонку за межами залікової зони, причому Надія Бєлкіна (1 промах) і Юлія Джима (3 промахи) поряд із сороківкою — 41-ю і 42-ю. Юлія Журавок з двома промахами зайняла 45-те місце.