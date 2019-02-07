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    КС з біатлону в Кенморі: Бьо здобув 13-ту перемогу в сезоні, за Україну постояв дебютант

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    Тарас Лесюк - нове ім'я в кубку світу - КС з біатлону в Кенморі: Бьо здобув 13-ту перемогу в сезоні, за Україну постояв дебютант
    Тарас Лесюк - нове ім'я в кубку світу
    СпортОнлайн.ua

    Етап у Кенморі українці провели у звичному для себе стилі

    У Кенморі (Канада) стартував восьмий етап Кубка світу з біатлону. Стартував з нової для кубкових змагань дисципліні — короткої індивідуальної гонки (від класичної «індивідуалки» вона відрізняється коротшою дистанцію — 15 замість 20 км, і штрафом — 45 секунд замість хвилини за промах).

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    Дисципліна нова — переможець звичний. Не допустивши жодного промаху, 13-ту особисту перемогу в сезоні здобув норвежець Йоганнес Бьо.

    Другим з двома «махами» став інший представник Норвегії Ветле-Сьястад Крістіансен, третім — росіянин Алєксандр Лоґінов, котрий теж промахнувся двічі.

    Українці, як зазвичай у поточному сезоні, не вражали. Відзначити можна лише дебют уродженця Івано-Франківщини Тараса Лесюка, котрий єдиний раз промахнувся на заключній «стійці» і в підсумку фінішував «в очках» - 32-ге місце.

    Також з очками цю гонку закінчив Артем Тищенко — теж одна неточність на стрільбі і 34-та позиція.

    А ось володар малого Кришталевого глобуса переможця Кубка світу-2014/2015 саме в індивідуальній гонці Сергій Семенов вкотре провалився — п’ять промахів і 62-ге місце.

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