КС з біатлону в Кенморі: Бьо здобув 13-ту перемогу в сезоні, за Україну постояв дебютант



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Тарас Лесюк - нове ім'я в кубку світу СпортОнлайн.ua

Етап у Кенморі українці провели у звичному для себе стилі

У Кенморі (Канада) стартував восьмий етап Кубка світу з біатлону. Стартував з нової для кубкових змагань дисципліні — короткої індивідуальної гонки (від класичної «індивідуалки» вона відрізняється коротшою дистанцію — 15 замість 20 км, і штрафом — 45 секунд замість хвилини за промах).

Дисципліна нова — переможець звичний. Не допустивши жодного промаху, 13-ту особисту перемогу в сезоні здобув норвежець Йоганнес Бьо.

Другим з двома «махами» став інший представник Норвегії Ветле-Сьястад Крістіансен, третім — росіянин Алєксандр Лоґінов, котрий теж промахнувся двічі.

Українці, як зазвичай у поточному сезоні, не вражали. Відзначити можна лише дебют уродженця Івано-Франківщини Тараса Лесюка, котрий єдиний раз промахнувся на заключній «стійці» і в підсумку фінішував «в очках» - 32-ге місце.

Також з очками цю гонку закінчив Артем Тищенко — теж одна неточність на стрільбі і 34-та позиція.

А ось володар малого Кришталевого глобуса переможця Кубка світу-2014/2015 саме в індивідуальній гонці Сергій Семенов вкотре провалився — п’ять промахів і 62-ге місце.

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