Кубок Англії. «Челсі» і «Вест Гем» з боями проходять у четвертий раунд. Інші матчі
- Сьогодні, 09:13
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Також путівку далі оформив «Лестер»
«Челсі» таки пробився до четвертого раунду Кубку Англії з футболу сезону-2017/18.
Лондонці лише у серії післяматчевих пенальті здолали «Норвіч».
Зауважимо, що також у переграваннях здобули путівки у наступний раунд «Лестер» і «Вест Гем».
Кубок Англії з футболу сезону-2017/18
Третій раунд
Перегравання
«Лестер» – «Флітвуд Таун» – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Іхеаначо (43), 2:0 – Іхеаначо (77)
«Вест Гем» – «Шрусбері» – 1:0 д.ч. (0:0, 0:0, 0:0)
Гол: 1:0 – Берк (112)
«Свонсі» – «Вулвергемптон» – 2:1 (1:0)
«Віган» – «Борнмут» – 3:0 (1:0)
«Челсі» – «Норвіч» – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) по пен. 5:3
Голи: 1:0 – Батшуаї (55), 1:1 – Льюїс (90)
«Челсі»: Кабальєро, Аспілікуета, Давід Луїз, Дзаппакоста, Кенеді (Канте, 86), Бакайоко, Ампаду (Крістенсен, 81), Вілліан, Дрінквотер (Азар, 100), Педро, Батшуаї (Мората, 81)
Вилучення: Педро (117), Мората (120)