Кубок Англії. «Челсі» і «Вест Гем» з боями проходять у четвертий раунд. Інші матчі

Також путівку далі оформив «Лестер»

«Челсі» таки пробився до четвертого раунду Кубку Англії з футболу сезону-2017/18. Лондонці лише у серії післяматчевих пенальті здолали «Норвіч». Зауважимо, що також у переграваннях здобули путівки у наступний раунд «Лестер» і «Вест Гем». Кубок Англії з футболу сезону-2017/18 Третій раунд