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    Кубок Англії. «Челсі» і «Вест Гем» з боями проходять у четвертий раунд. Інші матчі

    Також путівку далі оформив «Лестер»
    «Челсі» таки пробився до четвертого раунду Кубку Англії з футболу сезону-2017/18. Лондонці лише у серії післяматчевих пенальті здолали «Норвіч». Зауважимо, що також у переграваннях здобули путівки у наступний раунд «Лестер» і «Вест Гем». Кубок Англії з футболу сезону-2017/18 Третій раунд
    • Сьогодні, 09:13
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    Фото ФК &laquo;Челсі&raquo;
    Фото ФК «Челсі»

    Також путівку далі оформив «Лестер»

    «Челсі» таки пробився до четвертого раунду Кубку Англії з футболу сезону-2017/18.

    Лондонці лише у серії післяматчевих пенальті здолали «Норвіч».

    Зауважимо, що також у переграваннях здобули путівки у наступний раунд «Лестер» і «Вест Гем».

    Кубок Англії з футболу сезону-2017/18

    Третій раунд

    Перегравання

    «Лестер» – «Флітвуд Таун» – 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Іхеаначо (43), 2:0 – Іхеаначо (77)

    «Вест Гем» – «Шрусбері» – 1:0 д.ч. (0:0, 0:0, 0:0)

    Гол: 1:0 – Берк (112)

    «Свонсі» – «Вулвергемптон» – 2:1 (1:0)

    «Віган» – «Борнмут» – 3:0 (1:0)

    «Челсі» – «Норвіч» – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) по пен. 5:3

    Голи: 1:0 – Батшуаї (55), 1:1 – Льюїс (90)

    «Челсі»: Кабальєро, Аспілікуета, Давід Луїз, Дзаппакоста, Кенеді (Канте, 86), Бакайоко, Ампаду (Крістенсен, 81), Вілліан, Дрінквотер (Азар, 100), Педро, Батшуаї (Мората, 81)

    Вилучення: Педро (117), Мората (120)

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