Кубок Англії. «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» вийшли у чвертьфінал. Інші матчі
- Сьогодні, 14:41
-
Розсилка
Продовжує боротьбу за трофей і «Лестер»
«Челсі» та «Манчестер Юнайтед» здобули впевнені перемоги на шляху до чвертьфіналу Кубка Англії-2017/18.
Також до цієї стадії вийшов і «Лестер».
А от на «Тоттенгем» очікує перегравання, адже перший матч із «Рочдейлом» завершився внічию.
Кубок Англії з футболу сезону-2017/18
1/8 фіналу
«Рочдейл» – «Тоттенгем» – 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Гендерсон (45), 1:1 – Лукас Моура (59), 1:2 – Кейн (88, пен), 2:2 – Девіс (90+)
«Тоттенгем»: Ворм, Фойт, Роуз, Трипп’єр, Алдервейрелд, Сіссоко, Вінкс (Ламела, 62), Ваньяма, Лукас Моура (Аллі, 71), Сон Хин Мін, Льоренте (Кейн, 76)
«Лестер» – «Шеффілд Юнайтед» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Варді (66)
«Челсі» – «Халл Сіті» – 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 – Вілліан (2), 2:0 – Педро (27), 3:0 – Вілліан (32), 4:0 – Жиру (42)
«Челсі»: Кабальєро, Дзаппакоста, Кегілл, Рюдігер, Емерсон, Фабрегас (Скотт, 62), Ампаду, Вілліан, Дрінквотер, Педро (Хадсон-Одої, 46), Жиру (Мората, 70)
«Гаддерсфілд» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Лукаку (3), 0:2 – Лукаку (55)
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Лінделеф, Шоу, Смоллінг, Янг, Мактоміні, Мата (Лінгард, 81), Каррік, Матич, Санчес (Марсьяль, 75), Лукаку (Баї, 90)