Кубок Англії. «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» вийшли у чвертьфінал. Інші матчі

Продовжує боротьбу за трофей і «Лестер»

«Челсі» та «Манчестер Юнайтед» здобули впевнені перемоги на шляху до чвертьфіналу Кубка Англії-2017/18. Також до цієї стадії вийшов і «Лестер». А от на «Тоттенгем» очікує перегравання, адже перший матч із «Рочдейлом» завершився внічию. Кубок Англії з футболу сезону-2017/18 1/8 фіналу