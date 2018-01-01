Кубок Англії. «Віган» в 1/8 фіналу сенсаційно вибив «Манчестер» Сіті українця Зінченка

Український хавбек весь матчі провів на лаві запасних

«Манчестер Сіті» зазнав поразки від клубу «Віган Атлетік» в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. Зустріч пройшла в Вігані на стадіоні DW і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів. В кінці першого тайму «містяни» залишилися в меншості - пряму червону картку отримав Фабіан Делф. На 79-й хвилині