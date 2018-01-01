Кубок Англії. «Віган» в 1/8 фіналу сенсаційно вибив «Манчестер» Сіті українця Зінченка
- Сьогодні, 08:55
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Український хавбек весь матчі провів на лаві запасних
«Манчестер Сіті» зазнав поразки від клубу «Віган Атлетік» в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.
Зустріч пройшла в Вігані на стадіоні DW і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.
В кінці першого тайму «містяни» залишилися в меншості - пряму червону картку отримав Фабіан Делф.
На 79-й хвилині «Віган» зумів скористатися чисельною перевагою і забив переможний гол - відзначився нападник Вільям Грігг.
«Віган» вийшов в 1/4 фіналу Кубка Англії, де зустрінеться з «Саутгемптоном».
«Манчестер Сіті» залишає турнір.
Зазначимо, що український хавбек «Манчестер Сіт» Олександр Зінченко весь матчі провів на лаві запасних.
Кубок Англії з футболу
1/8 фіналу
«Віган» - «Манчестер Сіті» 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Грігг (79)
Манчестер Сіті: Браво, Ляпорт, Стоунз, Даніло, Делф, Сільва (де Брюйне, 65), Фернандіньо, Бернарду Сілва, Гюндоган, Сане (Вокер, 46), Агуеро
Джерело: Чемпіонат