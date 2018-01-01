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    Кубок Англії. «Віган» в 1/8 фіналу сенсаційно вибив «Манчестер» Сіті українця Зінченка

    Український хавбек весь матчі провів на лаві запасних
    «Манчестер Сіті» зазнав поразки від клубу «Віган Атлетік» в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. Зустріч пройшла в Вігані на стадіоні DW і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів. В кінці першого тайму «містяни» залишилися в меншості - пряму червону картку отримав Фабіан Делф. На 79-й хвилині
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    Ман Сіті сенсаційно залишає турнір. Фото: ФК Віган
    Ман Сіті сенсаційно залишає турнір. Фото: ФК Віган

    Український хавбек весь матчі провів на лаві запасних

    «Манчестер Сіті» зазнав поразки від клубу «Віган Атлетік» в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.

    Зустріч пройшла в Вігані на стадіоні DW і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

    В кінці першого тайму «містяни» залишилися в меншості - пряму червону картку отримав Фабіан Делф.

    На 79-й хвилині «Віган» зумів скористатися чисельною перевагою і забив переможний гол - відзначився нападник Вільям Грігг.

    «Віган» вийшов в 1/4 фіналу Кубка Англії, де зустрінеться з «Саутгемптоном».

    «Манчестер Сіті» залишає турнір.

    Зазначимо, що український хавбек «Манчестер Сіт» Олександр Зінченко весь матчі провів на лаві запасних.

    Кубок Англії з футболу

    1/8 фіналу

    «Віган» - «Манчестер Сіті» 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Грігг (79)

    Манчестер Сіті:  Браво, Ляпорт, Стоунз, Даніло, Делф, Сільва (де Брюйне, 65), Фернандіньо, Бернарду Сілва, Гюндоган, Сане (Вокер, 46), Агуеро

    Джерело: Чемпіонат

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
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