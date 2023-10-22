Український тенісист Молчанов сенсаційно виграв турнір у Швеції

Перемога у Стокгольмі принесла тенісистам по 250 рейтингових очок

Завдяки перемозі у Стокгольмі наступного тижня Молчанов підніметься на 62 місце світового парного рейтингу ATP

Українець Денис Молчанов та Андрій Голубєв, який представляє Казахстан, сьогодні, 22 жовтня, виграли парний титул турніру ATP у Стокгольмі (Швеції).

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У фіналі українець і казахстанець перемогли індуса Юкі Бхамбрі та британця Джуліана Кеша: 7:6, 6:2.

Варто зазначити, що перед початком змагань Голубєв і Молчанов мали один з найнижчих спільних рейтингів серед всіх учасників турніру, тому їхня перемога є справжньою сенсацією.

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Перемога у Стокгольмі принесла тенісистам по 250 рейтингових очок і €36,5 тис. призових на двох.

Завдяки вдалому виступу у Швеції наступного тижня Молчанов підніметься на 62 місце світового парного рейтингу ATP – це стане особистим рекордом українця.

Всього ж Денис має на своєму рахунку 2 титули ATP та 37 виграних турнірів ATP Challenger Tour.