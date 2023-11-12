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Кубок Біллі Джин Кінг. Жіноча збірна України з тенісу перемогла Нідерланди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Кубок Біллі Джин Кінг. Жіноча збірна України з тенісу перемогла Нідерланди
Протистояння України та Нідерландів відбулось у литовському Вільнюсі
Фото: ФТУ

Навесні наступного року Україна гратиме за право виступити у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг

Сьогодні, 12 листопада, жіноча збірна України з тенісу здобула перемогу з рахунком 3:1 над Нідерландами у Кубку Біллі Джин Кінг.

Після першого ігрового дня рахунок був рівним – 1:1.

У другий ігровий день наші дівчата здобули дві перемоги.

Спочатку Ангеліна Калініна в двох сетах здолала лідерку нідерландок Аранчу Рус – 6:4, 6:4.

Вирішальну ж для нашої команди перемогу здобула Даяна Ястремська. Одеситок в трьох сетах змогла переламати хід поєдинку проти Сюзан Ламенс: 4:6, 6:1, 7:5

Варто зазначити, що протистояння України та Нідерландів відбулось у литовському Вільнюсі.

Тепер навесні наступного року Україна гратиме за право виступити у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг.

Теги: теніс Збірна України Даяна Ястремська Ангеліна Калініна

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