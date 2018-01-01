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    Кубок IBU. Юніорська жіноча збірна України не змогла поборотися за медалі у спринті

    Найкращий результат серед українок - 12-та сходинка Кіпяченкової
    У чеському Нове Место завершилася спринтерська гонка у юніорок в рамках третього етапу Юніорського Кубка світу. На жаль, жіноча юніорська збірна України не змогла поборотися за нагороди. Кубок IBU Спринт (юніорки) 1. Лу Жанмонно Лоран (Франція) (0 + 0) 23: 13,12. Ганна Кебінгер (Німеччина) (0 + 0) +5,43. Міртіль Бегю (Франція) (2 + 2)
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    Любов Кіпяченкова. Фото: IBU
    Любов Кіпяченкова. Фото: IBU

    Найкращий результат серед українок - 12-та сходинка Кіпяченкової

    У чеському Нове Место завершилася спринтерська гонка у юніорок в рамках третього етапу Юніорського Кубка світу.

    На жаль, жіноча юніорська збірна України не змогла поборотися за нагороди.

    Кубок IBU

    Спринт (юніорки)

    1. Лу Жанмонно Лоран (Франція) (0 + 0) 23: 13,1
    2. Ганна Кебінгер (Німеччина) (0 + 0) +5,4
    3. Міртіль Бегю (Франція) (2 + 2) +46,1
    ...
    12. Любов Кіпяченкова (Україна) (0 + 0) +1: 18,1
    23. Мар'яна Брикайло (Україна) (0 + 0) +1: 56,3
    25. Анна Кривонос (Україна) (0 + 2) +1: 59,1
    35. Христина Дмитренко (Україна) (0 + 3) +2: 48,9
    38. Анна Коваленко (Україна) (0 + 4) +2: 59,6
    49. Валерія Дмитренко (Україна) (1 + 1) +4: 07,2

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