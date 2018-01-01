Кубок IBU. Юніорська жіноча збірна України не змогла поборотися за медалі у спринті
- Сьогодні, 14:55
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Любов Кіпяченкова. Фото: IBU
Найкращий результат серед українок - 12-та сходинка Кіпяченкової
У чеському Нове Место завершилася спринтерська гонка у юніорок в рамках третього етапу Юніорського Кубка світу.
На жаль, жіноча юніорська збірна України не змогла поборотися за нагороди.
Кубок IBU
Спринт (юніорки)
1. Лу Жанмонно Лоран (Франція) (0 + 0) 23: 13,1
2. Ганна Кебінгер (Німеччина) (0 + 0) +5,4
3. Міртіль Бегю (Франція) (2 + 2) +46,1
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12. Любов Кіпяченкова (Україна) (0 + 0) +1: 18,1
23. Мар'яна Брикайло (Україна) (0 + 0) +1: 56,3
25. Анна Кривонос (Україна) (0 + 2) +1: 59,1
35. Христина Дмитренко (Україна) (0 + 3) +2: 48,9
38. Анна Коваленко (Україна) (0 + 4) +2: 59,6
49. Валерія Дмитренко (Україна) (1 + 1) +4: 07,2