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    Кубок IBU з біатлону. У чоловічій спринтерській гонці на етапі в Італії Ткаленко фінішував сьомим

    Крім Ткаленка, ще один українець зумів пробитися в залікову зону
    У чоловічому спринті, що проходив в італійському Мартеллі на шостому етапі Кубка IBU, дуже непогана гонка вдалася Руслану Ткаленку. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Допустивши всього один промах у стрільбі лежачи, і при цьому відігравши п'ять позицій за рахунок швидкості на останньому колі, Руслан увійшов в десятку
    • Сьогодні, 17:41
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    Руслан Ткаленко. Фото: ФБУ
    Руслан Ткаленко. Фото: ФБУ

    Крім Ткаленка, ще один українець зумів пробитися в залікову зону

    У чоловічому спринті, що проходив в італійському Мартеллі на шостому етапі Кубка IBU, дуже непогана гонка вдалася Руслану Ткаленку.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Допустивши всього один промах у стрільбі лежачи, і при цьому відігравши п'ять позицій за рахунок швидкості на останньому колі, Руслан увійшов в десятку найсильніших, поступившись «бронзовому» результату француза Сімона Фуркада всього 26 секунд.

    Підсумкове місце Ткаленка - сьоме, що дозволяє боротися за більш високі позиції в завтрашній гонці переслідування.

    Крім Ткаленка, ще один українець зумів пробитися в залікову зону: у Віталія Труша 39-й результат при одному колі штрафу.

    Андрій Доценко фінішував 42-м з двома промахами, а Антону Дудченку низька швидкість дозволила показати лише 54-ий час, хоча на рубежах Антон був бездоганний.

    А ось Тарас Лесюк, навпаки, допустив у стрільбі три помилки, що коштувало йому місця в суботньому персьюті - 69-й.

    3 лютого коротка програма шостого етапу Кубка IBU завершиться гонками переслідування у жінок і чоловіків.

    Нагадаємо, у жіночому спринті дві українки потрапили у топ-20.

    Кубок IBU з біатлону сезону-2017/18

    Чоловічий спринт

    1. Олександр Логінов (Росія) (0 + 0) 25:31,2
    2. Фредрік Г'єессбакк (Норвегія) (1 + 0) +1:12,8
    3. Сімон Фуркад (Франція) (1 + 0) +1:20,2
    ...
    7. Руслан Ткаленко (Україна) (1 + 0) +1:46,4
    39. Віталій Труш (Україна) (0 + 1) +2:57,4
    42. Андрій Доценко (Україна) (2 + 0) +3:16,9
    54. Антон Дудченко (Україна) (0 + 0) +3:43,4
    69. Тарас Лесюк (Україна) (1 + 2) +4:47,2

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