Кубок Європи ФІБА: «Київ-Баскет» зіграє «Каршіякою»
«Каршіяка» так «Каршіяка»
Віце-чемпіон України клуб «Київ-Баскет» дізнався свого суперника по 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА.
Ним став топовий турецький клуб «Каршіяка».
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Напередодні «Київ-Баскет» в заключному матчі другого групового раунду турніру вдома програв латвійському «Вентспілсу» (80:88) та не зміг фіншувати в группі К на першому місці, а це означало, що отримає у плей-офф колектив, що вийшов з першого місця. Тобто практично непереможну цього сезону турецьку команду, що перемогла в групі L.
Дивна для нашого вуха назва клуб пояснюється просто: Каршіяка – це район в місті Ізмір. Повна назва клубу – «Пінар Каршіяка»
Підопічні Айнарса Багатскіса зіграють з турками 4 і 11 березня.
Джерело: Главком СПОРТ