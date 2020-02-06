Кубок Європи ФІБА: «Київ-Баскет» зіграє «Каршіякою»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Київ-Баскет» зіграє з турками, бо не змогли перемогти латвійців

«Каршіяка» так «Каршіяка»

Віце-чемпіон України клуб «Київ-Баскет» дізнався свого суперника по 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА.

Ним став топовий турецький клуб «Каршіяка».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тренер збірної України прокоментував поразку «Київ-Баскета» матюччям на прес-конференції

Напередодні «Київ-Баскет» в заключному матчі другого групового раунду турніру вдома програв латвійському «Вентспілсу» (80:88) та не зміг фіншувати в группі К на першому місці, а це означало, що отримає у плей-офф колектив, що вийшов з першого місця. Тобто практично непереможну цього сезону турецьку команду, що перемогла в групі L.

Дивна для нашого вуха назва клуб пояснюється просто: Каршіяка – це район в місті Ізмір. Повна назва клубу – «Пінар Каршіяка»

Підопічні Айнарса Багатскіса зіграють з турками 4 і 11 березня.

Джерело: Главком СПОРТ