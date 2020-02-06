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    Кубок Європи ФІБА: «Київ-Баскет» зіграє «Каршіякою»

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    &laquo;Київ-Баскет&raquo; зіграє з турками, бо не змогли перемогти латвійців - Кубок Європи ФІБА: «Київ-Баскет» зіграє «Каршіякою»
    «Київ-Баскет» зіграє з турками, бо не змогли перемогти латвійців

    «Каршіяка» так «Каршіяка»

    Віце-чемпіон України клуб «Київ-Баскет» дізнався свого суперника по 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА.

    Ним став топовий турецький клуб «Каршіяка».

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    Напередодні «Київ-Баскет» в заключному матчі другого групового раунду турніру вдома програв латвійському «Вентспілсу» (80:88) та не зміг фіншувати в группі К на першому місці, а це означало, що отримає у плей-офф колектив, що вийшов з першого місця. Тобто практично непереможну цього сезону турецьку команду, що перемогла в групі L.

    Дивна для нашого вуха назва клуб пояснюється просто: Каршіяка – це район в місті Ізмір. Повна назва клубу – «Пінар Каршіяка»

    Підопічні Айнарса Багатскіса зіграють з турками 4 і 11 березня.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Кубок Європи БК Київ-Баскет Айнарс Баґатсікс
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