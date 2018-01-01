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    Кубок ліги. «Манчестер Сіті» українця Зінченка розгромив «Арсенал»

    «Манчестер Сіті» отримав перемогу над «Арсеналом» без Зінченка
    У фіналі Кубка англійської ліги «Манчестер Сіті» виявився сильнішим за «Арсенал» і переміг з рахунком 3:0. Початок розгрому на «Вемблі» заклав Кун Агуеро, який скористався асистом... свого голкіпера Клаудіо Браво. М'яч перелетів усе поле, а оборона «Арсенала» не завадила аргентинцеві зорієнтуватися і
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    <p><span lang="UK">&laquo;Арсенал&raquo; - &laquo;Манчестер Сіті&raquo;. Фото: </span><span lang="EN-US">Getty</span><span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US">Images</span><span lang="UK"><o:p></o:p></span></p>

    «Арсенал» - «Манчестер Сіті». Фото: Getty Images

    «Манчестер Сіті» отримав перемогу над «Арсеналом» без Зінченка

    У фіналі Кубка англійської ліги «Манчестер Сіті» виявився сильнішим за «Арсенал» і переміг з рахунком 3:0.

    Початок розгрому на «Вемблі» заклав Кун Агуеро, який скористався асистом... свого голкіпера Клаудіо Браво. М'яч перелетів усе поле, а оборона «Арсенала» не завадила аргентинцеві зорієнтуватися і переграти Оспіну. Ключовий епізод відбувся на 58-й хвилині: Компані відправив м'яч у сітку і, подвоївши рахунок, остаточно зламав опір «канонірів». Ну а невдовзі Давід Сілва довершив побиття команди Венгера – 3:0.

    Хосеп Гвардіола впевнено здобуває свій дебютний трофей на англійській землі.

    Каталонець так і не випустив на поле Олександра Зінченка, хоча наприкінці поєдинку у нього залишалася ще одна заміна. Зрештою, Гвардіола замінив втомленого Агуеро Фоденом.

    Кубок ліги

    Фінал

    «Манчестер Сіті» - «Арсенал»  - 3:0

    Голи: Агуеро (18), Компані (58), Д. Сілва (65)

    «Манчестер Сіті»: Браво, Вокер, Компані, Отаменді, Даніло, Фернандінью, Д. Сілва, Гюндоган, де Брюйне, Сане, Агуеро

    «Арсенал»: Оспіна, Бельєрін, Мустафі, Кошельни, Чемберс, Монреаль, Джака, Вілшер, Ремзі, Озіл, Обамеянг

    Джерело: Футбол 24

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