  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кубок Німеччини. «Шальке» без допомоги Коноплянки вийшов у півфінал

    Євген увесь поєдинок із «Вольфсбургом» просидів на заміні
    Клуб українського півзахисника Євгена Коноплянки продовжує боротьбу за кубок Німеччини з футболу сезону-2017/18. У чвертьфіналі «Шальке-04» мінімально вдома здолав «Вольфсбург» – 1:0. Зауважимо, що Коноплянка просидів увесь поєдинок на лаві запасних. При цьому наставник гельзенкірхенського клубу не використав третю
    • Сьогодні, 08:13
    • Розсилка
    ФК &laquo;Шальке-04&raquo;
    ФК «Шальке-04»

    Євген увесь поєдинок із «Вольфсбургом» просидів на заміні

    Клуб українського півзахисника Євгена Коноплянки продовжує боротьбу за кубок Німеччини з футболу сезону-2017/18.

    У чвертьфіналі «Шальке-04» мінімально вдома здолав «Вольфсбург» – 1:0.

    Зауважимо, що Коноплянка просидів увесь поєдинок на лаві запасних. При цьому наставник гельзенкірхенського клубу не використав третю заміну.

    В іншому поєдинку дня «Айнтрахт» розгромив «Майнц».

    Також у півфінал вийшли «Баварія» та «Баєр».

    Кубок Німеччини з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/4 фіналу

    «Айнтрахт» Франкфурт – «Майнц» – 3:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Ребич (17), 2:0 – Гак (53, а/гол), 3:0 – Маскарель (62)

    Вилучення: Латца (82)

    «Шальке-04» – «Вольфсбург» – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бургшталлер (10)

    «Шальке-04»: Ферманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Маєр, Шопф, Харіт (Каліджурі, 90), Горетцка, П’яца (Тойхерт, 76), Бургшталлер

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина ФК Баварія Євген Коноплянка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ