Кубок Німеччини. «Шальке» без допомоги Коноплянки вийшов у півфінал
- Сьогодні, 08:13
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Розсилка
Євген увесь поєдинок із «Вольфсбургом» просидів на заміні
Клуб українського півзахисника Євгена Коноплянки продовжує боротьбу за кубок Німеччини з футболу сезону-2017/18.
У чвертьфіналі «Шальке-04» мінімально вдома здолав «Вольфсбург» – 1:0.
Зауважимо, що Коноплянка просидів увесь поєдинок на лаві запасних. При цьому наставник гельзенкірхенського клубу не використав третю заміну.
В іншому поєдинку дня «Айнтрахт» розгромив «Майнц».
Також у півфінал вийшли «Баварія» та «Баєр».
Кубок Німеччини з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/4 фіналу
«Айнтрахт» Франкфурт – «Майнц» – 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Ребич (17), 2:0 – Гак (53, а/гол), 3:0 – Маскарель (62)
Вилучення: Латца (82)
«Шальке-04» – «Вольфсбург» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бургшталлер (10)
«Шальке-04»: Ферманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Маєр, Шопф, Харіт (Каліджурі, 90), Горетцка, П’яца (Тойхерт, 76), Бургшталлер