Кубок Німеччини. «Шальке» без допомоги Коноплянки вийшов у півфінал

Євген увесь поєдинок із «Вольфсбургом» просидів на заміні

Клуб українського півзахисника Євгена Коноплянки продовжує боротьбу за кубок Німеччини з футболу сезону-2017/18. У чвертьфіналі «Шальке-04» мінімально вдома здолав «Вольфсбург» – 1:0. Зауважимо, що Коноплянка просидів увесь поєдинок на лаві запасних. При цьому наставник гельзенкірхенського клубу не використав третю