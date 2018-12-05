Кубок світу. Чоловічу індивідуальну гонку перенесли на 6 грудня



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Чоловічу індивідуальну гонку в Поклюці перенесли Фото: twitter.com/AljazGolcer

Від збірної України в індивідуальній гонці виступлять Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький

Чоловіча індивідуальна гонка першого етапу Кубку світу в Поклюці відбудеться 6 грудня.

Про це повідомляється в офіційному Twitter етапу.

Через сильний туман старт гонки спочатку був зміщений з 15:15 на 15:35 і біатлоністи навіть вийшли на пристрілювання.

Але пізніше організатори прийняли рішення перенести гонку на 6 грудня.

Старт запланований на 11:15.

Від збірної України в індивідуальній гонці виступлять Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький.

Зазначимо, що 6 грудня також повинна була відбутися жіноча індивідуальна гонка. Її старт був запланований на 15:15.

Нагадаємо, в поточному сезоні збірна України вже завоювала першу медаль - бронзу в одиночному міксті.

Джерело: Xsport.ua