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    Кубок світу з біатлону. Семенов пропустить спринт, українці отримали стартові номери

    Першим з українців у в Обергофі стартуватиме Дмитро Підручний
    У п’ятницю, 5 січня, у німецькому Обергофі пройде чоловіча спринтерська гонка у межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону. Сергій Семенов пропускає спринт через проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. Австрієць Сімон Едер пропускає етап. Так само у заявці немає німця Еріка Лессера. Отож, українські
    • Сьогодні, 19:58
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    Дмитро Підручний. Фото ФБУ
    Дмитро Підручний. Фото ФБУ

    Першим з українців у в Обергофі стартуватиме Дмитро Підручний

    У п’ятницю, 5 січня, у німецькому Обергофі пройде чоловіча спринтерська гонка у межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону.

    Сергій Семенов пропускає спринт через проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    Австрієць Сімон Едер пропускає етап. Так само у заявці немає німця Еріка Лессера.

    Отож, українські біатлоністи отримали наступні стартові номери:

    Спринт. Чоловіки (початок о 15:15)

    8. Дмитро Підручний
    21. Артем Прима
    45. Володимир Семаков
    79. Руслан Ткаленко
    86. Артем Тищенко

    Нагадаємо, першу гонку у новому році виграла Кузьміна, Семеренко та Підгрушна – у третьому десятку.

    Згодом стало відомо, чому Валя Семеренко не вийшла на старт спринту на етапі Кубку світу.

    біатлон Кубок світу спринт
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