Кубок світу з біатлону. Семенов пропустить спринт, українці отримали стартові номери

Першим з українців у в Обергофі стартуватиме Дмитро Підручний

У п’ятницю, 5 січня, у німецькому Обергофі пройде чоловіча спринтерська гонка у межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону. Сергій Семенов пропускає спринт через проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. Австрієць Сімон Едер пропускає етап. Так само у заявці немає німця Еріка Лессера. Отож, українські