Кубок світу з біатлону. Семенов пропустить спринт, українці отримали стартові номери
- Сьогодні, 19:58
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Першим з українців у в Обергофі стартуватиме Дмитро Підручний
У п’ятницю, 5 січня, у німецькому Обергофі пройде чоловіча спринтерська гонка у межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону.
Сергій Семенов пропускає спринт через проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
Австрієць Сімон Едер пропускає етап. Так само у заявці немає німця Еріка Лессера.
Отож, українські біатлоністи отримали наступні стартові номери:
Спринт. Чоловіки (початок о 15:15)
8. Дмитро Підручний
21. Артем Прима
45. Володимир Семаков
79. Руслан Ткаленко
86. Артем Тищенко
Нагадаємо, першу гонку у новому році виграла Кузьміна, Семеренко та Підгрушна – у третьому десятку.
Згодом стало відомо, чому Валя Семеренко не вийшла на старт спринту на етапі Кубку світу.