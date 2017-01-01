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    Кубок світу з біатлону. Україна замкнула ТОП-10 в змішаній естафеті

    Перемогу на останньому етапі вирвала Норвегія
    Не найкраща скорострільність завадила Україні фінішувати вище десятого місця в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу.  Українці провели далеко не найкращу гонку. Начебто стріляли добре, але з іншого боку у Валі Семеренко та Олени Підгрушної виникли серйозні проблеми з гвинтівкою на стрільбі стоячи, через що українці втрачали занадто
    • Вчора, 20:19
    • Розсилка

    Перемогу на останньому етапі вирвала Норвегія

    Не найкраща скорострільність завадила Україні фінішувати вище десятого місця в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу. 

    Українці провели далеко не найкращу гонку. Начебто стріляли добре, але з іншого боку у Валі Семеренко та Олени Підгрушної виникли серйозні проблеми з гвинтівкою на стрільбі стоячи, через що українці втрачали занадто багато часу.

    Та й ногами «синьо-жовті» біатлоністи не вражали. Тому їх десяте підсумкове місце виглядає цілком заслуженим.

    Відставання України від переможця на фініші склало більше двох хвилин, при тому що «синьо-жовті» показали кращу стрільбу в гонці.

    Переможцем же міксту стала збірна Норвегії, яка на останньому етапі зусиллями Еміля Свендсена обійшла Італію, Словаччину та Німеччину в боротьбі за перше місце.

    В принципі, італійці самі подарували перемогу норвежцям, коли Лукас Хофер на стрільбі лежачи пішов на коло штрафу. На стрільбі стоячи Свендсен мало не відповів йому тим же - але впорався зі стрільбою з восьми пострілів.

    Головною сенсацією стала команда Словаччини, яка фінішувала четвертою. Відмінна жіноча частина гонки (друге місце) здавалося б повинна стати максимумом для словаків, але ні.

    Чоловіки відпрацювали надійно і стабільно, до останнього претендуючи на перемогу.

    Результати гонки:

    1. Норвегія (0 + 13) 1:11:31.7;

    2. Італія (1 + 6) +5.3;

    3. Німеччина (0 + 10) +6.4;

    4. Словаччина (0 + 9) +7.7;

    5. Швеція (1 + 5) +34.5;

    6. Росія (0 + 7) 47.9;

    ...

    10. Україна (0 + 6) +2:14.2.

    Джерело: sportarena.com

    біатлон Кубок світу Норвегія українці Україна
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