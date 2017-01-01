Кубок світу з біатлону. Україна замкнула ТОП-10 в змішаній естафеті

Перемогу на останньому етапі вирвала Норвегія

Не найкраща скорострільність завадила Україні фінішувати вище десятого місця в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу. Українці провели далеко не найкращу гонку. Начебто стріляли добре, але з іншого боку у Валі Семеренко та Олени Підгрушної виникли серйозні проблеми з гвинтівкою на стрільбі стоячи, через що українці втрачали занадто



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Перемогу на останньому етапі вирвала Норвегія

Не найкраща скорострільність завадила Україні фінішувати вище десятого місця в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу.

Українці провели далеко не найкращу гонку. Начебто стріляли добре, але з іншого боку у Валі Семеренко та Олени Підгрушної виникли серйозні проблеми з гвинтівкою на стрільбі стоячи, через що українці втрачали занадто багато часу.

Та й ногами «синьо-жовті» біатлоністи не вражали. Тому їх десяте підсумкове місце виглядає цілком заслуженим.

Відставання України від переможця на фініші склало більше двох хвилин, при тому що «синьо-жовті» показали кращу стрільбу в гонці.

Переможцем же міксту стала збірна Норвегії, яка на останньому етапі зусиллями Еміля Свендсена обійшла Італію, Словаччину та Німеччину в боротьбі за перше місце.

В принципі, італійці самі подарували перемогу норвежцям, коли Лукас Хофер на стрільбі лежачи пішов на коло штрафу. На стрільбі стоячи Свендсен мало не відповів йому тим же - але впорався зі стрільбою з восьми пострілів.

Головною сенсацією стала команда Словаччини, яка фінішувала четвертою. Відмінна жіноча частина гонки (друге місце) здавалося б повинна стати максимумом для словаків, але ні.

Чоловіки відпрацювали надійно і стабільно, до останнього претендуючи на перемогу.

Результати гонки:

1. Норвегія (0 + 13) 1:11:31.7;

2. Італія (1 + 6) +5.3;

3. Німеччина (0 + 10) +6.4;

4. Словаччина (0 + 9) +7.7;

5. Швеція (1 + 5) +34.5;

6. Росія (0 + 7) 47.9;

...

10. Україна (0 + 6) +2:14.2.

Джерело: sportarena.com