Кубок світу з біатлону. Україна замкнула ТОП-10 в змішаній естафеті
- Вчора, 20:19
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Розсилка
Перемогу на останньому етапі вирвала Норвегія
Не найкраща скорострільність завадила Україні фінішувати вище десятого місця в змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу.
Українці провели далеко не найкращу гонку. Начебто стріляли добре, але з іншого боку у Валі Семеренко та Олени Підгрушної виникли серйозні проблеми з гвинтівкою на стрільбі стоячи, через що українці втрачали занадто багато часу.
Та й ногами «синьо-жовті» біатлоністи не вражали. Тому їх десяте підсумкове місце виглядає цілком заслуженим.
Відставання України від переможця на фініші склало більше двох хвилин, при тому що «синьо-жовті» показали кращу стрільбу в гонці.
Переможцем же міксту стала збірна Норвегії, яка на останньому етапі зусиллями Еміля Свендсена обійшла Італію, Словаччину та Німеччину в боротьбі за перше місце.
В принципі, італійці самі подарували перемогу норвежцям, коли Лукас Хофер на стрільбі лежачи пішов на коло штрафу. На стрільбі стоячи Свендсен мало не відповів йому тим же - але впорався зі стрільбою з восьми пострілів.
Головною сенсацією стала команда Словаччини, яка фінішувала четвертою. Відмінна жіноча частина гонки (друге місце) здавалося б повинна стати максимумом для словаків, але ні.
Чоловіки відпрацювали надійно і стабільно, до останнього претендуючи на перемогу.
Результати гонки:
1. Норвегія (0 + 13) 1:11:31.7;
2. Італія (1 + 6) +5.3;
3. Німеччина (0 + 10) +6.4;
4. Словаччина (0 + 9) +7.7;
5. Швеція (1 + 5) +34.5;
6. Росія (0 + 7) 47.9;
...
10. Україна (0 + 6) +2:14.2.
Джерело: sportarena.com