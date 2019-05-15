Тренера українця Зінченка вдруге поспіль визнали найкращим у Англії
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Пеп Гвардіола
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Керманич «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола знову найкращий у Прем’єр-лізі
Іспанського тренера «Манчестер Сіті» Хосепа Гвардіолу визнано найкращим у сезоні англійської Прем’єр-ліги.
За підсумками чемпіонату «МанСіті» з українцем Олександром Зінченком виборов чемпіонський титул, випередивши на один бал «Ліверпуль».
Це вже друге поспіль визнання найкращим 48-річного фахівця в Прем’єр-лізі.
Гвардіола став третім тренером у чемпіонаті Англії після Алекса Фергюсона та Жозе Моуріньо, кому вдалося захистити чемпіонський титул.
Серед номінантів останнього опитування також перебували Юрген Клопп з «Ліверпуля», Маурісіо Почеттіно з «Тоттнема», Нуну Ешпіранту Санту з «Вулвергемптона».
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