Кубок України з баскетболу. В очікуванні битви між «Дніпром» і «Будівельником»

Анонс перших матчів 1/4 фіналу Кубку України

«Дніпро» – «Будівельник». Початок матчу – 19:00 Фіналісти минулого розіграшу національного Кубку першу чвертьфінальну зустріч проведуть у Дніпрі. Звичайно, протистояння лідерів цьогорічного чемпіонату – головний двобій на стадії чвертьфіналу, але несподівані новини від чинного чемпіона ставлять під сумнів



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Фото ФБУ

Анонс перших матчів 1/4 фіналу Кубку України

«Дніпро» – «Будівельник». Початок матчу – 19:00

Фіналісти минулого розіграшу національного Кубку першу чвертьфінальну зустріч проведуть у Дніпрі. Звичайно, протистояння лідерів цьогорічного чемпіонату – головний двобій на стадії чвертьфіналу, але несподівані новини від чинного чемпіона ставлять під сумнів вірогідність рівної боротьбі у першому матчі.

Поїхавши до Дніпра без кількох провідних виконавців – Дугата, Філдса, Брістола, Крутоуса та Конате, кияни суттєво зменшили свої шанси на перемогу у першому раунді двобою.

«Черкаські Мавпи» – «БІПА». Початок матчу – 19:00

Команди, які нещодавно провели зустріч у регулярному чемпіонаті Суперліги, цього разу зіграють у Кубку, і матч знову відбудеться на домашньому майданчику черкасців.

Команда Олега Юшкіна, яка пропустила від «Мавп» у минулій грі «регулярки» 111 очок, спробує реабілітуватися вже у першому матчі чвертьфіналу. Господарі наразі не мають жодного номінального центрового, який може допомогти команді, тож одесити мають пробувати давити суперника через фарбу.

У «Мавп» є свої козирі у вигляді більш широкої ротації, загально кращого рівня гравців і домашнього майданчика.

Ще один перший раунд кубкового двобою відбудеться у Рівному, де місцевий представник Вищої ліги гратиме проти аутсайдера Суперліги «Політехніка», який незважаючи на свій статус в елітній першості, буде фаворитом у цьому протистоянні.

Поєдинки команд з різних дивізіонів завжди відрізняються принциповістю. Цей матч не стане виключенням і буде справжнім випробовуванням на міцність для представників другої за силою ліги України.

Нагадаємо, стало відомо, чому лідери «Будівельника» відмовилися їхати на матч Кубка України.

Джерело: ФБУ