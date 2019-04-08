Кубок України з футболу: жеребкування 1/2 фіналу



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Визначилися пари півфіналістів національного Кубку з футболу

У столичному Домі футболу 8 квітня відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку України.

У церемонії жеребкування взяли участь володарі «Золотого м’яча» Олег Блохін та Ігор Бєланов.

То ж за їхньої участі жереб звів у пари "Інгулець" - "Зоря" , "Дніпро-1" - "Шахтар".

Матчі 1/2 фіналу відбудуться 17 квітня. Фінал - 15 травня в Запоріжжі. Господарем у фінальному матчі буде переможець пари "Дніпро-1" - "Шахтар".

Напередодні, у матчах чвертьфіналу визначилися півфіналісти. «Дніпро-1» переміг «Ворсклу» (2:0), «Львів» поступився «Зорі», «Інгулець» по пенальті здолав «Карпати» (1:1, пен. – 5:4), а «Шахтер» також у післяматчевій серії вибив «Динамо» (1:1, пен. – 4:3).

Відтак вперше в історії в півфіналі Кубку України грають одразу два представники Першої ліги – «Дніпро-1» та «Інгулець».