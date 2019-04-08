  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок України з футболу: жеребкування 1/2 фіналу

    • Розсилка
    Кубок України - Кубок України з футболу: жеребкування 1/2 фіналу
    Кубок України
    Footboom.com

    Визначилися пари півфіналістів національного Кубку з футболу

    У столичному Домі футболу 8 квітня відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку України.

    У церемонії жеребкування взяли участь володарі «Золотого м’яча» Олег Блохін та Ігор Бєланов.
    То ж за їхньої участі жереб звів у пари "Інгулець" - "Зоря" , "Дніпро-1" - "Шахтар"

    Матчі 1/2 фіналу відбудуться 17 квітня. Фінал - 15 травня в Запоріжжі. Господарем у фінальному матчі буде переможець пари "Дніпро-1" - "Шахтар".

    Напередодні, у матчах чвертьфіналу визначилися півфіналісти. «Дніпро-1» переміг «Ворсклу» (2:0), «Львів» поступився «Зорі», «Інгулець» по пенальті здолав «Карпати» (1:1, пен. – 5:4), а «Шахтер» також у післяматчевій серії вибив «Динамо» (1:1, пен. – 4:3).

    Відтак вперше в історії в півфіналі Кубку України грають одразу два представники Першої ліги – «Дніпро-1» та «Інгулець».

     Читайте також: Фантастичне Класичне дербі в 1/4 Кубка: два голи, два вилучення і серія пенальті імені П'ятова (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Шахтар» ФК «Зоря» ФК Інгулець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ