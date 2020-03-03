Кубок України з волейболу залишається у Житомирі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звитяжці-2020

Аксіома про силу рідних стін спрацювала в Житомирі, але перед цим була неймовірна сенсація

Місто Житомир прнйняло чоловічий волейбольний фінал чотирьох національного кубку 1-2 березня 2020.

За трофей змагались команди «Буревісник-ШВСМ», «Барком-Кажани», «Решетилівка» та «Житичі-ЖНАЕУ».

У першому півфіналі друголігова «Решетилівка» (Полтавська обл.) сенсаційно перемогла чернігівськую команду «Буревісник-ШВСМ».

Таким чином, вперше в історії команда з другої ліги не лише вийшла до фіналу чотирьох, але й пробилася до власне фінального поєдинку.

У другому склав повноваження чинний володар кубку - львівський клуб «Барком-Кажани», галичани програли господарям - клубу «Житичі-ЖНАЕУ».

У головному матчі турніру 2 березня грали «Житичі-ЖНАЕУ» та «Решетилівка».

Житичі-ЖНАЕУ vs Решетилівка. Кубок України з волейболу 2019/2020 Автор: Житомир.info

Цього разу дива не сталось - й перемогу святкували більш досвідчені житомиряни з рахунком 3:0.

Господарі захопили перевагу в матчі і не дали супернику з Полтавщини жодного шансу оговтатися чи нав’язати хоча б якусь боротьбу. Лише в третій партії «Решетилівка» змогла набрати 18 очок.

Одразу після завершення матчу відбулася урочиста церемонія нагородження та вручення Кубку переможцям.

Кубок України 2019-2020. Фінал

«Решетилівка» – «Житичі-ЖНАЕУ» 0:3 (14:25, 14:25, 18:25)

В матчі за третє місце перемогу святкували львівські «Барком-Кажани». Вони теж здобули суху перемогу.

«Буревісник-ШВСМ» – «Барком-Кажани» 0:3 (17:25, 15:25, 14:25)