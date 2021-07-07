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    «Шахтар» знайшов заміну Хочолаві в Еквадорі

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    П'єро Інкап'є може замінити Хочолаву в Шахтарі - «Шахтар» знайшов заміну Хочолаві в Еквадорі
    П'єро Інкап'є може замінити Хочолаву в Шахтарі
    Фото з відкритих джерел

    Донецький клуб веде переговори про перехід центрального захисника Інкап’є

    Віце-чемпіон України донецький «Шахтар» поклав око на 19-річного еквадорського центрального захисника П'єро Інкап’є. Футболіст виступає за аргентинський клуб «Тальерес». Про це в своєму акаунті в «Твіттері» повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

    У нинішньому чемпіонаті Аргентини Інкап’є провів 13 матчів і отримав три жовті картки. Контракт захисника з клубом діє до кінця грудня 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в €5 млн.

    Раніше захисник «Шахтаря» Давид Хочолава перейшов в чемпіонат Данії. Футболіст підписав контракт з «Копенгагеном». Гравець провів у складі клубу 83 матчі в усіх турнірах і відзначився трьома забитими голами. Він тричі став чемпіоном України (2018, 2019, 2020), двічі – володарем Кубку (2018, 2019) і один раз – Суперкубку (2017).

    Тим часом збірній України з пляжного футболу заборонили їхати в Москву на чемпіонат світу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» знайшов заміну Хочолаві в Еквадорі