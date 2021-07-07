Мессі проти Неймара. Визначилися фіналісти Кубку Америки

У фіналі зустрінуться збірні Аргентини і Бразилії

Поки в Європі визначають найсильнішу команду континенту, за подібний трофей, тільки за океаном, борються збірні Південної Америки. Уночі став відомий другий фіналіст. До збірної Бразилії, яку веде до перемоги Неймар, приєдналася Аргентина на чолі з Мессі.

Аргентинці зустрічалися з Колумбією і в основний час здобути перемогу не змогли. На гол Лаутаро Мартінеса на початку зустрічі в другому таймі відповів колумбієць Луїс Діас. Основний час так і завершився з рахунком 1:1.

У серії післяматчевих 11-метрових точнішими виявилися аргентинці. Переможний пенальті оформив все той же Лаутаро Мартінес, а голкіпер Даміан Мартінес впорався з ударом колумбійського півзахисника Едвіна Кардона.

Відзначимо, в складі колумбійців свої спроби реалізували Хуан Куадрадо і Мігель Борха, а у аргентинців крім Мартінеса забили Ліонель Мессі і Леандро Паредес.

У фіналі Кубку Америки збірна Аргентини зустрінеться з Бразилією, яка туди пробилася, взявши гору над Перу з мінімальним рахунком – 1:0.